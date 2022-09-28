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    İşte 4 mevsim tatil imkanı sunan ülkemizde sonbahar aylarında gezilebilecek birbirinden özel ve güzel yerler...

    4 mevsim tatil imkanı sunan ülkemizde, sonbahar aylarında gezilebilecek birbirinden özel ve güzel çok sayıda yer var. Yaz aylarının kalabalığının geride kalmasıyla dinginlik vadeden rotalar, hafta sonu kaçamakları için de ideal. İşte doğayla iç içe hem gezmek hem de dinlenmek için tercih edilebilecek yerlerden bazıları...

    Sonbahar rotaları

    Sakin, huzurlu, dingin bir ortamda tatil yapmak isteyenler için öne çıkan seçeneklerden biri kanyon ve derin vadilerle dolu Kaz Dağları. Bir tarafı Balıkesir'in Edremit ilçesinin kuzeyinde, bir tarafı ise Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kaz Dağları, bugünlerde sonbahar mevsiminin bütün güzelliklerini bir tablo şeklinde ziyaretçilere sunuyor. Sonbahar ile birlikte, Kaz Dağları'nın yeşil ormanlarının bir bölümü adeta kızıla boyanmış durumda. Dinlenme ve piknik alanı olarak öne çıkan Üççat, Ardıçbaşı, Kökeğrek, Yedi Kardeşler gibi yerler de güzelliğiyle dikkat çekiyor.



    UZUNGÖL
    Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl, sonbaharda ziyaretçilerini müthiş doğal güzelliklerle buluşturuyor. Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan, özellikle doğa aktiviteleri ve etkileyici göl manzarasıyla ön plana çıkan bu güzel beldede; başta Haldizen Yaylası olmak üzere yaylaları keşfedebilir, göl kenarında doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.



    KERPE
    Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı, batı Karadeniz kıyısında küçük bir yerleşim alanı olan Kerpe'ye, denize kadar ulaşan alabildiğine sık çam ormanları arasından geçerek ulaşabilirsiniz. Sonbaharın etkileyici atmosferini en güzel şekilde hissedebileceğiniz rotalardan biri olan Kerpe'de dalgaların çarparak oyduğu kayalıklar etkileyici bir görünüm sunuyor.



        KAPADOKYA
        İç Anadolu Bölgesi'nde, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri'nin bazı bölümlerini kapsayan Kapadokya, kültürel ve tarihi zenginliklerin buluştuğu bir yer. Sonbaharda gezginleri etkileyici görüntülerle buluşturan Kapadokya; peri bacaları, Balon turu, tarihi yerleri ve müzeleriyle seyahat tutkunlarını cezbediyor.



        AĞVA
        İstanbulluların şehirden kaçmak için gittikleri yerlerden olan Ağva, özellikle sonbaharda sunduğu nehir manzarasıyla öne çıkıyor. Hacıllı Köyü'nde yer alan Onbir Göller Vadisi, Şile Kalesi, Ağva Feneri ve Ağlayan Kaya, Ağva'ya gidenlerin görmesi gereken güzellikler arasında yer alıyor. Göksu Nehri'nde bir tekne turuna katılarak sonbaharın keyfini çıkarmak da mümkün.

        ADATEPE
        Ege Denizi'nin doğusunda, Edremit Körfezi'nin kuzey ucunda yer alan Adatepe'de antik çağdan kalma eserler ilgi çekiyor. Çanakkale'ye 105 km uzaklıktaki köyde evler aslına bağlı kalarak restore edilmiş. Tarihi sokakları, birbirinden güzel taş evleri, sessiz ve huzurlu atmosferi, ayrıca şirin yol üstü kafeleriyle gezilip görülmesi gereken yerler arasında.

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        Haberler Yaşam İşte 4 mevsim tatil imkanı sunan ülkemizde sonbahar aylarında gezilebilecek birbirinden özel ve güzel yerler...
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