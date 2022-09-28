İşte 4 mevsim tatil imkanı sunan ülkemizde sonbahar aylarında gezilebilecek birbirinden özel ve güzel yerler...

Sakin, huzurlu, dingin bir ortamda tatil yapmak isteyenler için öne çıkan seçeneklerden biri kanyon ve derin vadilerle dolu Kaz Dağları. Bir tarafı Balıkesir'in Edremit ilçesinin kuzeyinde, bir tarafı ise Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kaz Dağları, bugünlerde sonbahar mevsiminin bütün güzelliklerini bir tablo şeklinde ziyaretçilere sunuyor. Sonbahar ile birlikte, Kaz Dağları'nın yeşil ormanlarının bir bölümü adeta kızıla boyanmış durumda. Dinlenme ve piknik alanı olarak öne çıkan Üççat, Ardıçbaşı, Kökeğrek, Yedi Kardeşler gibi yerler de güzelliğiyle dikkat çekiyor.