İşte 4 mevsim tatil imkanı sunan ülkemizde sonbahar aylarında gezilebilecek birbirinden özel ve güzel yerler...

Sakin, huzurlu, dingin bir ortamda tatil yapmak isteyenler için öne çıkan seçeneklerden biri kanyon ve derin vadilerle dolu Kaz Dağları. Bir tarafı Balıkesir'in Edremit ilçesinin kuzeyinde, bir tarafı ise Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kaz Dağları, bugünlerde sonbahar mevsiminin bütün güzelliklerini bir tablo şeklinde ziyaretçilere sunuyor. Sonbahar ile birlikte, Kaz Dağları'nın yeşil ormanlarının bir bölümü adeta kızıla boyanmış durumda. Dinlenme ve piknik alanı olarak öne çıkan Üççat, Ardıçbaşı, Kökeğrek, Yedi Kardeşler gibi yerler de güzelliğiyle dikkat çekiyor.
UZUNGÖL
Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl, sonbaharda ziyaretçilerini müthiş doğal güzelliklerle buluşturuyor. Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan, özellikle doğa aktiviteleri ve etkileyici göl manzarasıyla ön plana çıkan bu güzel beldede; başta Haldizen Yaylası olmak üzere yaylaları keşfedebilir, göl kenarında doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.
KERPE
Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı, batı Karadeniz kıyısında küçük bir yerleşim alanı olan Kerpe'ye, denize kadar ulaşan alabildiğine sık çam ormanları arasından geçerek ulaşabilirsiniz. Sonbaharın etkileyici atmosferini en güzel şekilde hissedebileceğiniz rotalardan biri olan Kerpe'de dalgaların çarparak oyduğu kayalıklar etkileyici bir görünüm sunuyor.