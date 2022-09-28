Adana'da tabanca ile öldürülen kişinin katili cezaevi arkadaşı çıktı

Yüreğir'de motosikletiyle sokağa inen İsmet Köse, buluştuğu 3 kişiyle tartışmaya başladı. Olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Köse, sırtına ve kalçasına isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, cinayeti İsmet Köse'nin cezaevinde tanıştığı arkadaşı İlker Türevi'nin işlediğini, kavgaya Zeki Can B. (18) ve Mehmet Yasin D.'nin (24) de karıştığını tespit etti.