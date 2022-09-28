Adana'da tabanca ile öldürülen kişinin katili cezaevi arkadaşı çıktı

Yüreğir'de motosikletiyle sokağa inen İsmet Köse, buluştuğu 3 kişiyle tartışmaya başladı. Olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Köse, sırtına ve kalçasına isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, cinayeti İsmet Köse'nin cezaevinde tanıştığı arkadaşı İlker Türevi'nin işlediğini, kavgaya Zeki Can B. (18) ve Mehmet Yasin D.'nin (24) de karıştığını tespit etti.
TELEFONDA TEHDİTLEŞMİŞLER
Bir süre önce oturduğu sokaktaki komşularıyla tartışan Köse'nin, kavgaya Türevi'yi de çağırdığı belirlendi. Daha önce birlikte kavga ettikleri komşularının yanına barışmak için giderken Köse'nin, Türevi'yi yalnız bıraktığı için aralarında husumet oluştuğu belirtildi. Olay günü ise Köse ve Türevi'nin sosyal medya üzerinden tartışıp, birbirlerini tehdit ettikleri öğrenildi.