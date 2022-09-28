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    Adana'da tabanca ile öldürülen kişinin katili cezaevi arkadaşı çıktı

    Adana’da caddede tartıştığı kişinin tabancasıyla vurulan İsmet Köse’nin, cezaevi arkadaşı İlker Türevi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil ifadesinde “İsmet’i beni kavga ettiği kişilerin yanına tek başına gönderdiği için öldürdüm” dedi.

    Köse başı cinayet

    Yüreğir'de motosikletiyle sokağa inen İsmet Köse, buluştuğu 3 kişiyle tartışmaya başladı. Olayın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle taraflar, birbirlerine tabancalarla ateş açtı. Köse, sırtına ve kalçasına isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekiler tarafından yakındaki özel hastaneye götürülen Köse, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, cinayeti İsmet Köse'nin cezaevinde tanıştığı arkadaşı İlker Türevi'nin işlediğini, kavgaya Zeki Can B. (18) ve Mehmet Yasin D.'nin (24) de karıştığını tespit etti.



    TELEFONDA TEHDİTLEŞMİŞLER
    Bir süre önce oturduğu sokaktaki komşularıyla tartışan Köse'nin, kavgaya Türevi'yi de çağırdığı belirlendi. Daha önce birlikte kavga ettikleri komşularının yanına barışmak için giderken Köse'nin, Türevi'yi yalnız bıraktığı için aralarında husumet oluştuğu belirtildi. Olay günü ise Köse ve Türevi'nin sosyal medya üzerinden tartışıp, birbirlerini tehdit ettikleri öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Adana'da tabanca ile öldürülen kişinin katili cezaevi arkadaşı çıktı
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