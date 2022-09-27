Tartışan evli çift uçurumdan aşağı düştü

Bursa'da uçurumun kenarında tartışan eşler yaklaşık 40 metreden aşağı düştü. Bir çocuk babası adam hayatını kaybederken, ağır yaralı eşi sürünerek yola çıkıp öğrenci servisinden yardım istedi. Jandarma ve savcılık, esrarengiz olayla ilgili soruşturma başlattı.

TEDAVİ GÖRÜYORDU

Orhaneli ilçesine bağlı Dündar köyünde, bir süredir Balıkesir'de uyuşturucu tedavisi gören Ali G. (35) Bursa'daki evine döndü. 1 aydan beri burada kahve işletmeciliği yapan Ali G., bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşi Arzu G.'yi (32) köyde bulunan Sinekkaya mevkiindeki uçurum kenarına götürdü.