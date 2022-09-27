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    • Yaşam
    • 27.09.2022 12:38
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    • 27.09.2022 12:38
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    Tartışan evli çift uçurumdan aşağı düştü

    Bursa'da uçurumun kenarında tartışan eşler 40 metre yükseklikten aşağı düştü. Hayatını kaybeden eşinin yanından sürünerek yola çıkan ağır yaralı kadın, hastanaye kaldırdı. Hayatını kaybeden Ali G.'nin uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenildi.

    Uçurumda esrarengiz olay

    Bursa'da uçurumun kenarında tartışan eşler yaklaşık 40 metreden aşağı düştü. Bir çocuk babası adam hayatını kaybederken, ağır yaralı eşi sürünerek yola çıkıp öğrenci servisinden yardım istedi. Jandarma ve savcılık, esrarengiz olayla ilgili soruşturma başlattı.

    TEDAVİ GÖRÜYORDU
    Orhaneli ilçesine bağlı Dündar köyünde, bir süredir Balıkesir'de uyuşturucu tedavisi gören Ali G. (35) Bursa'daki evine döndü. 1 aydan beri burada kahve işletmeciliği yapan Ali G., bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşi Arzu G.'yi (32) köyde bulunan Sinekkaya mevkiindeki uçurum kenarına götürdü.

    UÇURUMDAN DÜŞTÜLER
    İddiaya göre Ali G. ile eşi Arzu G. burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Ali G. eşini darbetmeye başladı. Bir süre sonra çift, esrarengiz şekilde uçurumdan düştü.

    SÜRÜNEREK YOLA ÇIKTI
    Bir çocuk babası Ali G. hayatını kaybederken, ağır yaralanan Arzu G. köy yoluna çıkarak yoldan geçen araçlardan yardım istedi. Sabah okula öğrencileri götüren bir servis, yaralı genç kadını Orhaneli Devlet Hastanesine götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Arzu G., jandarma nezaretinde ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    OTOPSİYE GÖNDERİLDİ
    Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından Ali G.'nin cansız bedeni önce Orhaneli Devlet Hastanesi morguna, daha sonra da otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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        Haberler Yaşam Tartışan evli çift uçurumdan aşağı düştü
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