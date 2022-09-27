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    • Yaşam
    • 27.09.2022 11:56
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    • 27.09.2022 11:56
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    2 haftalık ceset denizden çıkarıldı

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde deniz üzerinde hareketsiz halde yüzen bir kişi olduğu ihbarı alan deniz polisleri, bölgeye hareketlendi. Sudan çıkarılan şahsın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesedin, 2 haftayı geçkin bir zamandır denizde olduğu değerlendiriliyor.

    Denizde erkek cesedi bulundu

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde denizin açıklarında henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

    DENİZDEN ÇIKARILDI
    Osmangazi Köprüsü yakınlarında, denizin üzerinde birisinin hareketsiz şekilde yattığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Osmangazi Köprüsü'nün yakınlarında çalışma yapan deniz polisi, hareket etmeyen bir erkek bedenine rastladı.

    Şahsı tekneye alan ekipler, daha sonra kıyıda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

    2 HAFTADIR DENİZDE
    Sağlık ekiplerinin muayenesinin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Denizden çıkarılan ceset, daha sonra ambulansa alınarak otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Erkek cesedinin 2 haftayı geçkin bir zamandır denizde olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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