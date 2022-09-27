2 haftalık ceset denizden çıkarıldı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde denizin açıklarında henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.
DENİZDEN ÇIKARILDI
Osmangazi Köprüsü yakınlarında, denizin üzerinde birisinin hareketsiz şekilde yattığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Osmangazi Köprüsü'nün yakınlarında çalışma yapan deniz polisi, hareket etmeyen bir erkek bedenine rastladı.
Şahsı tekneye alan ekipler, daha sonra kıyıda hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.
2 HAFTADIR DENİZDE
Sağlık ekiplerinin muayenesinin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Denizden çıkarılan ceset, daha sonra ambulansa alınarak otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.