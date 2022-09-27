Sosyal medyada beğeni uğruna magandalık yaptılar

İstanbul Boğazında bindikleri bir tekneden boğaza doğru rastgele ateşe ederek magandalık yapan üniversite öğrencisi iki genç kız Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

İstanbul Boğazında bindikleri bir tekneden rastgele silahla ateş eden iki genç kızın görüntüleri sosyal medyada yayılınca gündem oldu.