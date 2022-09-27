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    • Yaşam
    • 27.09.2022 14:12
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    • 27.09.2022 14:19
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    Sosyal medyada beğeni uğruna magandalık yaptılar

    İstanbul Boğazından bindikleri tekneden silahla rastgele ateş açarak o anları sosyal medyada yayınlayan üniversite öğrencisi iki genç kız, gözaltına alındı. Genç kızlar silahı kendilerine tekne kaptanının verdiğini söyleyince polis kaptan A.K.’yı da gözaltına aldı.

    Boğazda silah sıkan iki genç kız gözaltına alındı

    İstanbul Boğazında bindikleri bir tekneden boğaza doğru rastgele ateşe ederek magandalık yapan üniversite öğrencisi iki genç kız Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    SOSYAL MEDYADA YAYILDI
    İstanbul Boğazında bindikleri bir tekneden rastgele silahla ateş eden iki genç kızın görüntüleri sosyal medyada yayılınca gündem oldu.

    Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri yapılan açık kaynak çalışmalarında tekne üzerinde ateş eden ve paylaşım yapan şahsın Binnur A. (23) isimli şahıs olduğu tespit etti. Yanındaki şahsın ise F. K.(22) olduğu belirlendi.

    SİLAH TEKNEDE ELE GEÇİRİLDİ
    2 genç kız gözaltına alındı. İfadelerinde olayın Haziran ayında yaşandığını videoyu ise bir arkadaşlarının çektiğini belirttiler.

        Genç kızlar silahı kendilerine kaptanın verdiğini söyleyince polis kaptan A.K.'yı da gözaltına aldı. A.K.'ye Genel güvenliği tehlikeye atmak suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı. Olayda kullanılan silah ise teknede ele geçirildi.

        ADLİYE SEVK EDİLDİLER
        Gözaltına alınan iki üniversite öğrencisi Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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