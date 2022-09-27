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    • Yaşam
    • 27.09.2022 14:34
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    • 27.09.2022 14:43
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    Ev sahibi hacı amca kiraya zam yapmak istedi kavga çıktı

    Ümraniye’de ev kirasını az bulan ev sahibi hacı amca, kiraya zam yapmak isteyince kavga çıktı. Kiracının kapısına dayanan Naci G. sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Tartışma kavgaya döndü.

    İHA
    Hacı amca ne bu para sevdası

    Olay, Ümraniye Çakmak Mahallesi gür apartmanında yaşandı.

    Hacı amca ne bu para sevdası VİDEO

    Ev sahibi Naci G. (70), 7 yıldır kiracı olan Halil İbrahim Karatürk'ten (35) zam talep etmesi üzerine, Karatürk bu fiyatı karşılayamayacağını söyledi ve tartışma çıktı.

    Olayın üstüne Halil İbrahim Karatürk ev sahibinin hesabına 3 bin TL para yatırdı. Yatırılan parayı az bulan ev sahibi Naci G., kiracısı olduğu Halil İbrahim Karatürk'ün dairesine giderek sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Karatürk'ün kapıyı açması sonucu, Naci G. küfür tehdit ve hakaretler savurarak Karatürk'e saldırdı.

    Çıkan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüşürken, çıkan arbede sonrasında Karatürk'ün elinde hasar meydana geldi. Olayın ardından apartman sakinleri ev sahibi Naci G. ve kiracı Halil İbrahim Karatürkün arasına girerek kavgayı yatıştırmaya çalıştı. Çıkan arbede sonrası hukuki süreç başlatan Karatürk darp raporu aldı.



        Olay ile ilgili konuşan Halil İbrahim Karatürk, "Evimizde huzurlu bir şekilde oturamıyoruz, bizi ölümle tehdit ediyor. Devletin belirlediği yüzdenin üstünde bir para yatırmama rağmen kapıma zorla gelip eşimin ve çocuğumun önünde ağza alınmayacak küfür ve hakaretler savurarak bana saldırdı. Kiracılar olarak zor durumdayız" dedi.

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