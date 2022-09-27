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    Kan hastalığı nedeniyle 2 çocuğunu toprağa veren Yalçın İnan, aynı hastalıkla mücadele Kübra Nur ve Ömer Ali için çalışıyor

    Konya’da kan hastalığı nedeniyle 8 ayda 2 çocuğunu toprağa veren baba Yalçın İnan, aynı hastalıkla mücadele eden Kübra Nur ve Ömer Ali’yi yaşatmak için çabalıyor. İnan, “Umudumuz gen tedavisi” dedi.

    Tolga Yanık
    ’İnan’ın çocuklar

    Yalçın (40) ve Hatice İnan (35) çiftinin en büyük çocukları Nazlıcan 'Fankoni Aplastik Anemisi' olarak bilinen diğer adıyla kan hastalığı nedeniyle 8 ay önce hayatını kaybetti. Aynı hastalığı taşıyan kardeşi Muhammed'de geçtiğimiz hafta hayata gözlerini yumdu. Çiftin diğer çocuklarından 2,5 yaşındaki Ömer Ali ve 8 yaşındaki Kübra Nur da aynı hastalığı taşıyor.

    HASTALIĞI YENECEĞİZ
    Yıllardır bu hastalıkla mücadele ettiklerini belirten baba Yalçın İnan, "2 çocuğumuz için çok mücadele ettik. Kısacık ömürleri hep hastane odalarında geçti. Ama maalesef hayata tutamadık. Önce Nazlıcan daha sonra da Muhammed ellerimizden uçup gitti. Kalan 2 çocuğumuz için canla başla mücadele ediyoruz. Çocukların psikolojileri bozuldu. Acaba bizde öyle mi olacağız diye düşünüyorlar. Biz de onları kaybetmemek için elimizden geleni yapıyoruz. . İnşallah bu hastalığını yeneceğiz" dedi.

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