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    • Yaşam
    • 26.09.2022 23:12
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    • 26.09.2022 23:12
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    Gaziantep'te şok olay! 3 yaşındaki kıza ait ceset bulundu! Önce dövüldü ardından derin dondurucuda saklandı...

    Gaziantep Şahinbey'de bulunan bir adrese baskın düzenleyen ekipler evde arama yaptı. Arama sonucu derin dondurucuda bir süre bekletildiği düşünülen 3 yaşındaki bir kız çocuğuna ait ceset bulundu.

    Önce dövüldü ardından cesedi dondurucuda saklandı

    Gaziantep'te darp sonucu öldüğü değerlendirilen çocuğa ait ceset bulundu.

    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde arama yaptı.

    Aramada derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen ve 3 yaşında olduğu değerlendirilen bir kız çocuğuna ait ceset bulundu.

    Ceset, incelenmek üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

    Yapılan ilk incelemede, cesette darp izlerine rastlandığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Gaziantep'te şok olay! 3 yaşındaki kıza ait ceset bulundu! Önce dövüldü ardından derin dondurucuda saklandı...
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