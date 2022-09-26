Sarıyer’de korkunç kaza! Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonrası yola savrulan motosikletteki Furkan Ö. ve arkasında oturan Umut A. sağlık ekipleri tarafından Acıbadem Maslak Hastanesi'ne kaldırıldı. Furkan Ö. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Umut A.'nın ise hastanedeki tedavisi devam ederken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.