Hackerlerin son kurbanı Marmara Üniversitesi oldu! 5 bin kişinin bilgileri çalındı | Yaşam haberleri

15 Eylül'de Marmara Üniversitesi'nin Bilgi Yönetim Sistemi içerisindeki SMS gönderim servisindeki yetkili kullanıcı hesabı, 17 yaşındaki 'YUBA' rumuzlu bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildi. Ele geçirilen ve yeni kullanıcı hesapları tanımlama yetkisi olan hesaptan 3 yeni kullanıcı hesabı tanımı yapıldığı da tespit edildi. Çalışanlar ve kullanıcılardan oluşan toplam 5 bin 698 kişinin bilgilerinin alındığı belirlendi. Üniversitenin veri sistemini hackleyen 'YUBA'nın SMS ile yetkilileri uyardığı ortaya çıktı. 'YUBA' mesajında yetkililere şöyle seslendi: Merhaba sayın Marmara Üniversitesi. Ben YUBA 17 yaşında bilgisayar korsanıyım. Fakat devletime zarar verecek hiçbir şey yapmıyorum. Sadece web sitesinde açık buldum ve hackledim. Yüksek risk içeren bir açık. Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyim, kapatın." (İlker TURAK)
KREŞTE İŞKENCE!
Kreşe verdiği bebeğinin bacakları başta olmak üzere çeşitli yerlerinde morluklar gören S.A'nın, okul yönetimini aradığında bebeğe, matara ve oyuncakların çarptığı söylendi. S.A, "Arkadaşım çocuktaki izlerin elle yapıldığını, bacaklarının sıkılmış olabileceğini söyledi. Hemen okul müdürü K.K'yı aradım. K.K. da 'Şüphelendiğiniz bir husus varsa kamera görüntülerini kreşte izleyelim.' dedi. Görüntüleri izlediğimde ismini Y.C. olarak bildiğim öğretmenin, uyuttuğu sırada kızımı hızlıca kolundan tutarak kendisine doğru çektiğini, ardından bir şeyler söyleyip ayağına doğru attığını, bileklerinden ve bacağından tutarak sağa sola ve kendisine doğru sert bir şekilde hızlıca çektiğini ve bu hareketini defaten yaptığını gördüm. Belki çocuğum ölebilirdi" dedi.
SON 'HADİS'E!
İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar 10. gününü geride bıraktı. 41 göstericinin öldüğü olaylarda, yüzlerce kişi de gözaltına alındı. Protestoların sembollerinden 20 yaşındaki Hadis Necefi'nin de güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü açıklandı. 20 yaşındaki Hadis Necefi, Kerec kentindeki gösterilerde saçını bağlayarak yaptığı protesto, sosyal medyada yayınlanmıştı.