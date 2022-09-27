Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hackerlerin son kurbanı Marmara Üniversitesi oldu! 5 bin kişinin bilgileri çalındı | Yaşam haberleri

    Veri sızıntısının bu seferki adresi Marmara Üniversitesi oldu. YUBA rumuzlu 17 yaşındaki hacker, 5 bin kişinin bilgilerini aldı sonra da yetkilileri uyardı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Korsan şaşırttı!

    15 Eylül'de Marmara Üniversitesi'nin Bilgi Yönetim Sistemi içerisindeki SMS gönderim servisindeki yetkili kullanıcı hesabı, 17 yaşındaki 'YUBA' rumuzlu bilgisayar korsanı tarafından ele geçirildi. Ele geçirilen ve yeni kullanıcı hesapları tanımlama yetkisi olan hesaptan 3 yeni kullanıcı hesabı tanımı yapıldığı da tespit edildi. Çalışanlar ve kullanıcılardan oluşan toplam 5 bin 698 kişinin bilgilerinin alındığı belirlendi. Üniversitenin veri sistemini hackleyen 'YUBA'nın SMS ile yetkilileri uyardığı ortaya çıktı. 'YUBA' mesajında yetkililere şöyle seslendi: Merhaba sayın Marmara Üniversitesi. Ben YUBA 17 yaşında bilgisayar korsanıyım. Fakat devletime zarar verecek hiçbir şey yapmıyorum. Sadece web sitesinde açık buldum ve hackledim. Yüksek risk içeren bir açık. Yetkili kişi lütfen benimle irtibata geçsin. Açığı söyleyim, kapatın." (İlker TURAK)



    KREŞTE İŞKENCE!
    Kreşe verdiği bebeğinin bacakları başta olmak üzere çeşitli yerlerinde morluklar gören S.A'nın, okul yönetimini aradığında bebeğe, matara ve oyuncakların çarptığı söylendi. S.A, "Arkadaşım çocuktaki izlerin elle yapıldığını, bacaklarının sıkılmış olabileceğini söyledi. Hemen okul müdürü K.K'yı aradım. K.K. da 'Şüphelendiğiniz bir husus varsa kamera görüntülerini kreşte izleyelim.' dedi. Görüntüleri izlediğimde ismini Y.C. olarak bildiğim öğretmenin, uyuttuğu sırada kızımı hızlıca kolundan tutarak kendisine doğru çektiğini, ardından bir şeyler söyleyip ayağına doğru attığını, bileklerinden ve bacağından tutarak sağa sola ve kendisine doğru sert bir şekilde hızlıca çektiğini ve bu hareketini defaten yaptığını gördüm. Belki çocuğum ölebilirdi" dedi.



    SON 'HADİS'E!
    İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar 10. gününü geride bıraktı. 41 göstericinin öldüğü olaylarda, yüzlerce kişi de gözaltına alındı. Protestoların sembollerinden 20 yaşındaki Hadis Necefi'nin de güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü açıklandı. 20 yaşındaki Hadis Necefi, Kerec kentindeki gösterilerde saçını bağlayarak yaptığı protesto, sosyal medyada yayınlanmıştı.



        İTALYA'NIN YENİ YÜZÜ
        İtalya'da aşırı sağcı FdI, sandıktan birinci çıktı. Mussolini hayranı FdI lideri Giorgia Meloni, oyların 26,2'lik oranını alarak seçimlerden birinci parti çıkmasını bildi. 100 yıl sonra, aşırı sağcıları iktidara getirdi. Eski başbakan Silvio Berlusconi ile koalisyon kuracağı kaydedildi. Meloni, daha önce "Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine aday ülke statüsü, kalıcı olarak iptal edilmeli" demişti.



        AKIN AKIN GELİYO'RUS'
        Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. Savaşta istediği sonucu elde edemeyince seferberlik kararı verdi! 18 ile 65 yaş arası 300 bin erkeğin orduya alınacağını söyledi! Bunun üzerine Ruslar panikledi! Savaştan kaçan binlerce Rus aile, Türkiye'ye akın etti. Bir günde 35 bin kişinin geldiği Antalya'da tüm otellerin dolduğu belirtildi. Ruslar, hem ev hem de çocuklarına okul bulmak için de harekete geçti. Rus Okulu Müdürü Viktor Bikkenev, "Talepte ciddi artış oldu. Günde 2-3 telefon alırken, şimdi 20-30'a çıktı" dedi.



        TIPA TIP VEFA
        Adli psikiyatrist Doç. Dr. Kriton Dinçmen, Türk tıp tarihinde sayısız başarıya imza attı. 2008'de 84 yaşındayken hayata gözlerini kapadı. Vasiyeti üzerine bedeni kadavra olarak kullanılmak üzere İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağışlandı. 14 yıl boyunca sayısız tıp öğrencisinin eğitimine katkı sağladı. Dün de Heybeliada'daki Rum Ortodoks Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlandı. Öğrencisi Yasemin Balcı "Tıp dilinde kadavra olarak geçiyor ama biz hocamıza kadavra diyemiyoruz" ifadesini kullandı. Eşi Reyhan Dinçmen'in sözleri ise duygulandırdı: Rüya gibi bir 33 sene geçirdik...



            VENÜS'E GİDİN!
            Gezegenbilimci Noam Izenberg, uzay görevlerde Mars'tan önce Dünya'nın en yakın komşusu Venüs'ün ziyaret edilmesini istedi. Johns Hopkins Üniversitesi'nde görev yapan Izenberg, "Maceraya gerek yok" dedi.



            ADI YAŞAYACAK
            İzmir'de yaşayan Ahmet Selim Pozan'ın 6 yıl önce kurduğu 'Şehit Kütüphaneleri' grubu bugün 22 gönüllüsü ise şehitlerin adını yaşatmaya devam ediyor. 29. kütüphaneyi Van'da açan ekip, bu kütüphaneye 2010'da Hatay'da şehit düşen ilk deniz şehidi Kerem Oğuz Erbay'ın adı verildi.
            Tolga YANIK



            MİNA'NIN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ
            Reha Muhtar'ın çocuklara şiddet uyguladığı gerekçesiyle anne Deniz Uğur tarafından açılan geçici velayet davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, 13 yaşındaki Mina Deniz'in velayetini 2 ay süreyle anneye verilmesine karar verdi. İkilinin diğer çocukları Poyraz Deniz'in velayeti ise baba'da kaldı. Öte yandan Muhtar, canlı yayınlarda kendisine yönelik yaptığı hakaret, iftira ve aşağılamalar nedeniyle eski eşi Deniz Uğur'a 60 bin TL tazminat davası açacağını söyledi. Muhtar'a destek kızı Ayşe Nazlı'dan geldi: İddialara tamamen karşıyım, bunlara inanmak mümkün değil. Ben iki yazımı geçirdim babamlarla, kardeşlerimle ne bana ne de kardeşlerime asla elini kaldırmadı. Kaldırmaz, şiddete yönelik hiçbir şey yapmaz babam. Çocuklarına asla kötü bir şey yapmaz."



                144 MİLYON DEVRETTİ
                6+joker bilen çıkmayınca 144 milyon 222 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilen bir kişi, 537 bin lira kazandı. 4 bilenler 2 bin 376'şar, 3 bilenler 151'er, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.



                240 BİN LİRA DEVRETTİ
                10 bilen çıkmayınca 240 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 241'er lira. 8 bilenler 253'er lira. 7 bilenler 50'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.



                SNOWDEN RUS OLDU
                Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) sırlarını ifşa eden eski istihbarat görevlisi Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verdi. 2013 yılından beri Rusya'da yaşayan ABD'nin Avrupa hükümetlerini gizlice dinlediğini açıklamıştı.



                    BUGÜN GİT 1 YIL SONRA GEL
                    CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hakkında 1 yıl geçici partiden çıkarma cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi. Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle Özcan hakkında kesin ihraç istenmişti.



                    POLİSEVİNE HAİN SALDIRI
                    Mersin Mezitli'de dün gece saatlerinde 5 terörist, polisevine bombalı ve silahlı saldırı düzenledi. Polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışma yaklaşık 20 dakika sürdü. Saldırıda 2 polis memurumuz yaralandı. İçişleri Bakanlığı, bir şüphelinin silahıyla birlikte gözaltına alındığını açıkladı. Kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.



                    'CAN'PANYA
                    Adana'da Ömer Oruç (2), SMA'ya yakalandı. İyileşmesi, Dubai'deki tedaviye bağlıydı. Kampanya başlatıldı. Bu sırada durumu ağırlaştı. Kurtarılamadı. Ailesi, parayı ve tedavisinde kullanılan cihazları 8 SMA'lı bebeğe yolladı.

                    ACI HAYAT
                    Zonguldak'ta müzikhol sahibi Cafer Sesver, kavga eden iki kadını ayırmak istedi. Kalp krizi geçirip can verdi

                    SEBEPSİZ CİNAYET
                    İstanbul Fatih'te geçtiğimiz Cuma gecesi Kenan Temiz (26) ile kimliği belirsiz bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü Temiz, kavgaya karışan diğer kişi tarafından kalbine saplanan bıçakla öldürüldü. Koşarak olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede gözaltına aldığı öğrenildi. Şüphelinin ise Temiz'in neden öldürüldüğü ile ilgili çalışmalar ise devam ediyor. Temiz, memleketi Mardin'de toprağa verilirken sevenleri onun fotoğraflarını paylaşıp üzüntülerini dile getirdi. Yunus Emre KAVAK

                    KANIMIZ DONDU
                    Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey'de bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde arama yaptı. Aramada derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen ve 3 yaşında olduğu değerlendirilen bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Yapılan ilk incelemede, talihsiz yavruda darp izlerine rastlandığı öğrenildi.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Mersin’de polisevine alçak saldırı! Açıklama geldi
                    Haberler Yaşam Hackerlerin son kurbanı Marmara Üniversitesi oldu! 5 bin kişinin bilgileri çalındı | Yaşam haberleri
                        SON DAKİKA