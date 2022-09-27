Hackerlerin son kurbanı Marmara Üniversitesi oldu! 5 bin kişinin bilgileri çalındı | Yaşam haberleri





'CAN'PANYA

Adana'da Ömer Oruç (2), SMA'ya yakalandı. İyileşmesi, Dubai'deki tedaviye bağlıydı. Kampanya başlatıldı. Bu sırada durumu ağırlaştı. Kurtarılamadı. Ailesi, parayı ve tedavisinde kullanılan cihazları 8 SMA'lı bebeğe yolladı.



ACI HAYAT

Zonguldak'ta müzikhol sahibi Cafer Sesver, kavga eden iki kadını ayırmak istedi. Kalp krizi geçirip can verdi



SEBEPSİZ CİNAYET

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz Cuma gecesi Kenan Temiz (26) ile kimliği belirsiz bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü Temiz, kavgaya karışan diğer kişi tarafından kalbine saplanan bıçakla öldürüldü. Koşarak olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede gözaltına aldığı öğrenildi. Şüphelinin ise Temiz'in neden öldürüldüğü ile ilgili çalışmalar ise devam ediyor. Temiz, memleketi Mardin'de toprağa verilirken sevenleri onun fotoğraflarını paylaşıp üzüntülerini dile getirdi. Yunus Emre KAVAK



KANIMIZ DONDU

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey'de bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde arama yaptı. Aramada derin dondurucuda bir süredir bekletildiği düşünülen ve 3 yaşında olduğu değerlendirilen bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. Yapılan ilk incelemede, talihsiz yavruda darp izlerine rastlandığı öğrenildi.

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