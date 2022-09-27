Aksaray'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan cip TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Aksaray'da sol arka lastiği patlayan cipin kontrolden çıkıp TIR'a arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kaza, saat 06.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 46'ncı kilometresinde meydana geldi.
Kocaeli'nden Aksaray'a arkadaşlarıyla birlikte bir inşaata çalışmaya gelen Ercan Kaya (33) yönetimindeki 34 FDD 468 plakalı cip, Ahmet Ünlü'nün (30) kullandığı 51 ABH 290 plakalı makine parçası yüklü TIR'a arkadan çarptı. Bir bölümü dorsenin altına girip hurdaya dönen cipin ön sağ koltuğunda oturan Umut Saraclar (22) yaşamını yitirdi, sürücü Ercan Kaya ile Ünal Yamaç (43) ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saraclar'ın cesedi ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra aynı hastanenin morguna gönderildi.