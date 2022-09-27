Aksaray'da korkunç kaza! Kontrolden çıkan cip TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı





CİP SÜRÜCÜSÜ 'LASTİĞİMİZ PATLADI' DEMİŞ

TIR şoförü Ahmet Ünlü, ''İstanbul'dan Adana'ya gidiyordum. Gece tesislerde yatıp dinlendim. Daha biraz önce yola çıkmıştım. 400 ile 500 metre gelince bir anda arkamda toz duman oldu. Ben de lastiğim patladı sandım ve araç yüklü olanca zor durdurdum. Kaza olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdim. Kaza yapan sürücünün yanına gittim 'Abi ne oldu, uyudunuz mu?' dedim. 'Yok abim uyumadık. Lastiğimiz patladı' dedi. Arkadaşı da 'Ben uyuyordum' dedi" diye konuştu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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