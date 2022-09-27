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    • 27.09.2022 11:12
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    Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Son yılların en büyük sahte alkol operasyonu! Tam 86 bin 245 şişe

    Son dakika haberi! Sosyal medya hesabından Mersin'de yapılan operasyonu duyuran Ticaret Bakanı Bakan Mehmet Muş "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleştirildi. Toplam 86 Bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Son yılların en büyük sahte alkol operasyonu!

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük kaçak alkollü içki yakalamasının gerçekleştirildiğini bildirerek, "Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu." ifadesini kullandı.

    SON YILLARIN EN BÜYÜK SAHTE ALKOL OPERASYONU! VİDEO İZLE

    Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de gerçekleştirilen kaçak içki operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

    Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük kaçak alkollü içki yakalamasının gerçekleştirildiğini belirten Muş, "Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu. Başarılı operasyondan ötürü gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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