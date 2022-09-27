Zozan Tolan kod adlı terörist Dilşah Ercan kimdir, nerelidir? Mersin Mezitli Polisevi saldırı VİDEOSU! Bombayla kendilerini patlattı

Mersin'de bir polisin şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı saldırıda teröristlerden birinin kimliği belirlendi. Saldırı esnasında kaçamayacaklarını anlayan 2 terörist kendini patlattı. Vatandaşlar Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan kimdir, nerelidir? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
ZOZAN TOLAN KOD ADLI DİLŞAH ERCAN KİMDİR, NERELİDİR?
İçişleri Bakanlığı, teröristlerden birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Mersin Mezitli ilçesindeki Polisevine dün akşam saat 22.45 sıralarında (2) kadın terörist tarafından saldırıda bulunuldu, saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist, etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.
Teröristin; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.'' denildi.
Ayrıca, terörist hakkında Türkiye metropollerinde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi.
NE OLMUŞTU?
Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polis evine bombalı saldırı düzenlendi. Bölgede Patlama sesinin ardından kısa süreli silah sesleri yükseldi. Çevrede endişe yaratan patlama ve silah seslerinin ardından polis alarma geçti. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 polis memuru yaralandı.
HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Saldırı sırasında açılan ilk ateşle yaralanan ve durumu ağır olan polis memuru Sedat Gezer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer yaralı polis memurunun ise ameliyatının başarılı geçtiği bildirildi.
SALDIRININ İLK ANI KAMERADA
Mersin'deki saldırının ilk anlarına ait ortaya çıkan görüntülerde Polisevi önüne gelen bir kadın önce tabanca ile güvenlik noktasına ateş açtı. Ardından kamera kayıtlarına başka bir kadının daha girdiği görüldü. İki saldırgan uzun namlulu silahlarla Tece Polisevi nizamiye nöbet kulübesine ateş açmaya devam etti. O an çıkan çatışma sırasında da kadınlardan birinin yere düştüğü görüntülere yansıdı.