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    • Yaşam
    • 27.09.2022 11:53
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    • 27.09.2022 11:53
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    Denizli'de genç kadın bir erkeği sokak ortasında ayakkabıyla dövdü

    Denizli'de parasını alamayan kadın, tokat manyağı yaptığı erkeği çıkardığı ayakkabıyla herkesin içinde dövdü. Bunlarla yetinmeyip gayesizce oturan erkeğin yüzüne tüküren kadın, güçlükle durduruldu.

    Genç kadın bir erkeği sokak ortasında ayakkabıyla dövdü

    Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kentin işlek parkında parasını almadığı erkekle karşı karşıya gelen kadın, sinirlerine hakim olamadı.

    Bankta oturan adamın karşısına geçerek tartışmaya başlayan kadın, sinir krizi geçirerek gayesizce oturan adamı tokatlamaya başladı. Hırsını alamayıp çıkardığı ayakkabıyla adama vurmaya devam eden kadın, 'paramı ver' deyip adamın yüzüne tükürdü.

    Diğer bankta oturan vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi o anları izlemekle yetindi.
        Gazeteci dediler terörist çıktı!
        Haberler Yaşam Denizli'de genç kadın bir erkeği sokak ortasında ayakkabıyla dövdü
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