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    • Yaşam
    • 27.09.2022 06:25
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    • 27.09.2022 06:25
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    İzmir'de tekel bayisine molotoflu saldırı: 4 şüpheli gözaltına alındı!

    Son dakika haberi! İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kapalı olan tekel bayisine molotoflu saldırı düzenlendi. İş yerinde küçük çapta yangın çıkarken, polis şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Tekel bayisine molotoflu saldırı!

    Olay, dün 23.00 sıralarında Karşıyaka Anadolu Caddesi numada 685'te E.İ.'ye ait bir tekel bayisine meydana geldi.

    TEKEL BAYİSİNE MOLOTOFLU SALDIRI! VİDEO İZLE

    Tekel bayisinin kapalı olduğu sırada iddiaya göre iş yerine gelen 4 kişi, camı kırarak içeriye molotof kokteyli attı.

    Şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, iş yerinde yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    4 KİŞİ GÖZALTINDA
    İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. çevrede araştırma yapan polis ekipleri ise şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin iş yeri sahibi E.İ. ile aralarında geçmişe dayanan husumet bulunduğu öne sürüldü.

        Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması devam ederken, tekel bayisine atılan cam şişe ise delil torbasına konularak incelemek üzere götürüldü.

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