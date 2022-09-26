İzmir'de tekel bayisine molotoflu saldırı: 4 şüpheli gözaltına alındı!

Olay, dün 23.00 sıralarında Karşıyaka Anadolu Caddesi numada 685'te E.İ.'ye ait bir tekel bayisine meydana geldi.

TEKEL BAYİSİNE MOLOTOFLU SALDIRI! VİDEO İZLE

Tekel bayisinin kapalı olduğu sırada iddiaya göre iş yerine gelen 4 kişi, camı kırarak içeriye molotof kokteyli attı.