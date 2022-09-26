İzmir'de tekel bayisine molotoflu saldırı: 4 şüpheli gözaltına alındı!

Olay, dün 23.00 sıralarında Karşıyaka Anadolu Caddesi numada 685'te E.İ.'ye ait bir tekel bayisine meydana geldi.
TEKEL BAYİSİNE MOLOTOFLU SALDIRI! VİDEO İZLE
Tekel bayisinin kapalı olduğu sırada iddiaya göre iş yerine gelen 4 kişi, camı kırarak içeriye molotof kokteyli attı.
Şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, iş yerinde yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. çevrede araştırma yapan polis ekipleri ise şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı.