Otel mutfağında çalışan genç kadın kızgın yağda yandı! Otel sahibi ve işletme müdürünün hapsi isteniyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bulunan bir otelde işe başlayan genç kadın piknik tüpünün üzerinde bulunan kızgın yağın patlaması sonucu adeta dehşeti yaşadı. 29 yaşındaki Cansu B., geçtiğimiz yıl Haziran ayında Ezine'de bulunan bir otelde kahvaltı için sıcak ürünleri pişirilmesi için anlaşma yaptı. Otelde göreve başlayan Cansu B., mutfak kısmında bulunan piknik tüpünün insan boyundan daha uzun olduğunu fark etti.
KIZGIN YAĞ ÜZERİNE PATLADI
Olay günü mutfakta arkadaşları ile birlikte lokma tatlısı yapmaya hazırlanan genç kadın, tatlıyı piknik tüpünün üzerinde pişirmeye başladı. Tüpün boyundan daha uzun olduğu için pişirmede zorlanan Cansu B., kontrol amaçlı tatlıya yaklaşacağı sırada büyük bir patlama sesiyle kızgın yağın üzerine geldiğini fark etti.
HASTANEDE YANIK TEDAVİSİNE BAŞLADI
Vücudunun çeşitli yerlerine sıçrayan kızgın yağın etkisiyle can çekişen genç kadına çalışma arkadaşları yardım etti. Bu arada durum otel müdürü ve sahibine iletildi. Genç kızın kızgın yağ sonucu yandığını gören otel müdürü Muammer Soner K., yaşanan durumun her zaman olabileceğini ifade ederek ilgisiz davrandı. Genç kadın ise kendi imkânlarıyla hastaneye giderek tedavi oldu.