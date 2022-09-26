Gaziosmanpaşa’da 120 kaçak göçmen yakalandı

Bu anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri, çalışma başlattı.





120 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Karadeniz Mahallesi'nde bir cadde üzerinde durdurulan minibüste kaçak göçmenler ve M.E. ve B.K. isimli yabancı uyruklu şüpheliler yakalandı.