Bakımevinde kan donduran olay! Otizmli genci üzerine oturarak öldürdüler... Görüntüler ortaya çıktı mezarı tekrar kazıldı

İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir bakımevinde kan donduran bir olay yaşandı.
Annesi Gönül Y. tarafından yıllar önce terk edilen otizmli Mehmet Eres(20) ile halası Emel Şen ilgileniyordu.
BAKIMEVİNDE ÖLDÜ
Halası, 5 yıl önce Mehmet'i İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir bakımevine verdi. Ancak daha iyi şartlarda bakılması için bakımevine verilen talihsiz Mehmet orada hayatını kaybetti.
KAMERA KAYITLARI ÇIKTI: ÇARŞAFLA BAĞLADILAR
Kamera kayıtlarına an be an yansıyan ölüm olay şöyle yaşandı;
Geçtiğimiz 23 Temmuz akşamı buradaki görevliler, Mehmet Eres'i, 'durmadığı' iddiasıyla çarşafı yırtarak yaptıkları bezle elleri ve ayaklarından sandalyaye bağladı. Bir görevli, o sırada darp edilen Mehmet'in boğazını sıkıyor. Sandalyenin ayakları geriye doğru kalkıyor. Yere düştükten sonra sürüklenen Mehmet daha sonra yatağına götürülüyor.
ÜZERİNE OTURDULAR
Dehşet veren o anlarda kurumdaki iki görevli, Mehmet'in üzerine oturuyor. Fenalaşan talihsiz genç nefes alamadığı görülünce ilk yardım yapılıyor.
ORADA CAN VERİYOR
Sonrasında ise merkeze ambulans çağırılıyor. Gelen sağlık ekibi Mehmet'in vefat ettiğini tutanak altına alıyor. Kamerada, merkezde bakım altında tutulan bir genç daha elleri arkadan ip veya çarşafla bağlanmış şekilde yürürken görülüyor. Daha sonra Mehmet'in babasını ve halasını arayıp ölüm olayını haber verdiler.