Bakımevinde kan donduran olay! Otizmli genci üzerine oturarak öldürdüler... Görüntüler ortaya çıktı mezarı tekrar kazıldı

İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir bakımevinde kan donduran bir olay yaşandı.

Annesi Gönül Y. tarafından yıllar önce terk edilen otizmli Mehmet Eres(20) ile halası Emel Şen ilgileniyordu.

BAKIMEVİNDE ÖLDÜ

Halası, 5 yıl önce Mehmet'i İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir bakımevine verdi. Ancak daha iyi şartlarda bakılması için bakımevine verilen talihsiz Mehmet orada hayatını kaybetti.

KAMERA KAYITLARI ÇIKTI: ÇARŞAFLA BAĞLADILAR

Kamera kayıtlarına an be an yansıyan ölüm olay şöyle yaşandı;