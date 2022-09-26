Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu hazırlandı! İşte kazanın nedeni

Mardin'in Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos'ta kaza yapan araçlara müdahale edenlere tırın çarptığı olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi raporu tamamlandı.
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Raporda, ilk kazada U.G. idaresindeki 73 SN 384 plakalı tırın kaldırımda yürüyen 4 kişiye çarptığı ve olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. İkinci kazanın ise Y.Ş. yönetimindeki 34 NMB 53 plakalı tırın ilk kazada yaralananlara yardım için toplanan vatandaşlara çarpması sonucu meydana geldiği belirtilen raporda, 16 kişinin de bu olayda hayatını kaybettiği kaydedildi.
YOLDA BÜTÜN UYARICI LEVHALAR ASILI DURUMDA
Bilirkişi raporunda trafik kazasının 47-75 il yolunun (Mazıdağı-Derik yolu) Derik merkezinden geçen kısmında meydana geldiği ifade edildi.
Yolun zemininin asfalt kaplama olduğu, yol şerit çizgisinin bulunduğu, yolda çalışma olduğundan bölünmüş yolun Derik istikametinin iki yönlü olarak kullanıldığı kaydedilen raporda, "Trafik akışının Derik istikametine iki yönlü olarak verildiği, iki yönlü yerde gerekli trafik işaret ve levhaların bulunduğu, araçların kaza mahalline geldiği istikamette 6,1 kilometrelik eğim bulunduğu, yol üzerinde eğimin yüzde 10 olduğunun trafik levhaları ile belirtildiği, hız limitinin çalışma yapılan alanda 30 km/s'e (kilometre/saat) düşürüldüğü ve buna dair hız tahdit levhasının bulunduğu tespit edildi." bilgisine yer verildi.
İLK KAZAYA KARIŞAN TIRDA 278 KİLOGRAM YÜK FAZLALIĞI TESPİT EDİLDİ
İlk kazaya karışan U.G'nin idaresindeki 73 SN 384 plakalı tırın yük ağırlığının 27 bin 60 kilogram olduğu ancak yarı römork ile taşıyabileceği azami yükün 26 bin 782 kilogram olarak tespit edildiği belirtilen raporda, araçta 278 kilogram fazla yükün bulunduğu, ikinci kazaya karışan tırda ise tonaj aşımının bulunmadığı kaydedildi.
ARAÇLARIN TAKOGRAFLARI İNCELENDİ
Bilirkişi raporunda kazaya karışan iki tırın takograf (hızölçer) cihazlarıyla ilgili de inceleme yapıldığı ifade edildi.
Raporda, ilk kazadaki tırın takograf cihazlarıyla ilgili şu değerlendirme yer aldı:
"Tırların takograf incelemelerinde, kazaya karışan ilk tırın parçalanan ve elektrik aksamı zarar gören cihaz, takograf teknisyeni eşliğinde söküldüğünde içerisinde sürücü kartının bulunmadığı, dolayısıyla araçtan 24 saatlik sürücü bilgileri alınamadığı, bunun yerine takografın sürücüsüz olarak kaydettiği verilerin çıktıları alındığı, ilgili takografın 24 saatlik araç çıktısında aracın 83 kilometre yol aldığı görüldü. Takograftan alınan 24 saatlik araç çıktısında 11 saat 26 dakika sürüş bilgisi, 12 saat 34 dakika çalışma bilgisi göründüğü, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 49'uncu maddesine göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan araçların sürücülerinin 24 saatte en fazla 9 saat araç kullanabildiği, 73 SN 384 plakalı araçtan alınan 24 saatlik araç çıktısında 11 saat 26 dakika sürüş göründüğü ancak bu 11 saat 26 dakikalık sürüşün takografta sürücü kartı bulunmadığından sadece U.G. mi yoksa U.G. ile başka sürücülere mi ait olduğunun tespit edilemediği belirlendi."