Mardin'de 20 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu hazırlandı! İşte kazanın nedeni

İKİNCİ KAZAYA KARIŞAN TIRIN TAKOGRAFINDA SÜRÜCÜ KARTI BULUNMADI

Kazaya karışan 34 NMB 53 plakalı ikinci tırın takograf incelemesinde, parçalanan ve elektrik aksamı zarar gören cihazın, teknisyen eşliğinde araçtan söküldüğü belirtilen raporda, cihaz içerisinde sürücü kartının bulunmadığı, takografın "out" konumunda olduğu, dolayısıyla araçtan 24 saatlik sürücü bilgilerinin alınamadığı, bunun yerine takografın sürücüsüz olarak kaydettiği verilerin çıktıları alındığı ifade edildi.

Takograftan alınan 24 saatlik araç çıktısında 11 saat 1 dakika sürüş bilgisi, 1 saat 45 dakika çalışma ve 11 saat 14 dakika dinlenme bilgisi göründüğü kaydedilen raporda, tırdan alınan 24 saatlik araç çıktısında 11 saat 1 dakikalık sürüş görünmesine rağmen aracın takograf kayıtlarında kilometre bilgisinin değişmediği ve "0" kilometre yol aldığının görüldüğü belirtildi.

Takograflardan hız-zaman grafiği çıktısı alınamadığı ancak somut olayda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinden aracın kaza yerine yaklaşırken yapmış olduğu ortalama hızın hesaplanabildiği, 2,6 kilometre yoldaki ortalama hızının 126 km/s olduğunun tespit edildiği belirtilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

"Araç üzerinde yapılan incelemede fren sisteminin eski teknoloji ürünü olan kampanalı fren sistemi olduğu tespit edilmiştir. Fren sistemi kampanalı olan araçları kullanan sürücülerin özellikle yüklü bir şekilde eğimli yollardan inerken aracı düşük viteste kullanmaları, vites yükseltmeden motor freni ile ilerlemeleri ve sık sık frene basarak fren sisteminin aşırı ısınarak devre dışı kalmasına sebep olmaması gerekmektedir. Kaza sonrası otoparka çekilen 34 NMB 53 plakalı çekici ve 28 K 5173 plakalı yarı römork incelendiğinde, aracın yarı römorkuna giden ve römorktaki fren sisteminin çalışmasını sağlayan hava hortumunun plastik kelepçeyle sıkılmak suretiyle devre dışı bırakıldığı yani 34 NMB 53 plakalı çekicinin kaza mahalline gelirken sadece çekici kısmının fren sisteminin çalıştığı, yarı römorkun fren sisteminin çalışmadığı anlaşılmaktadır. Bu hortumun devre dışı bırakılması yarı römorkun freninin çalışmasını engellediği gibi imdat freninin de çalışmasını engellemektedir."

Raporda ayrıca ilk kazaya karışan 73 SN 384 plakalı tır sürücüsü U.G'nin Karayolu Taşıma Kanununa göre ticari araç kullanmaya yarayan Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) ve aynı kanuna göre zorunlu olan psikoteknik değerlendirme belgesinin bulunmadığı, ikinci kazaya karışan sürücünün ise hem SRC'sinin hem de psikoteknik değerlendirme belgesinin bulunduğu kaydedildi.

TIRLARIN BİRİ 126, DİĞERİ 125 KM/S HIZLA KAZA MAHALLİNE GİRMİŞ

Raporun sonuç ve kanaat bölümünde, 73 SN 384 plakalı tır sürücüsü U.G'nin üzerinde 27 ton gübre yüküyle Mazıdağı ilçesinden Derik ilçesine seyri sırasında kaza yerine 6,1 kilometre mesafede bulunan yüzde 10 eğimli yola girdiği, seyri sırasında kullanım hatası yaparak 73 SN 384 plakalı çekicinin fren sistemi elemanlarının aşırı ısınarak devre dışı kalmasına neden olduğu belirtildi.

Fren sistemi aşırı ısınmaktan devre dışı kalmış aracın 126 km/s hızla kaza mahallinde bulunan kavşağa giriş yaptığı bilgisine yer verilen raporda, "O esnada önüne çıkan araçlara (ışıkta beklemekteyken yeşil ışıkla birlikte hareket haline geçen 3 araç) çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen ve yol dışında bulunan 4 adet yayaya çarparak ölümüne neden olduğu tespit edilmiştir." denildi.

İlk kazadan 33 dakika sonra 34 NMB 53 plakalı tır sürücüsü Y.Ş'nin de üzerinde 26 ton gübre yüküyle ilk kaza yapan araçla aynı istikametten Derik ilçesi istikametine seyri sırasında kaza yerine 6,1 kilometre mesafede bulunan yüzde 10 eğimli yola girdiği, seyri sırasında kullanım hatası yaptığı kaydedildi.

Raporda şu değerlendirmeye yer verildi:

"34 NMB 53 plakalı çekicinin fren sistemi elemanlarının aşırı ısınarak devre dışı kalmasına neden olduğu, fren sistem elemanları aşırı ısınmaktan devre dışı kalmış aracın ortalama 125 km/s hızla kaza mahallinin 373 metre gerisindeki viraja geldiğinde yarı römorkun sağ lastiklerinin kaldırım bordur taşlarına çarptığı, çarpmanın etkisiyle lastiklerin patladığı, ilk kazada yaralananlara yardım amacıyla gelen vatandaşlar ve görevli kamu görevlilerinin patlama sesiyle sağa sola kaçışmaya başladığı, 47 AT 413 plakalı araç sürücüsü B.T'in de sesi duyarak aracıyla kaçmaya çalıştığı, kaçarken yol kenarından bir yayanın aracın önüne doğru koştuğu, B.T'nin frene bastığı ancak yayaya çarptığı, yayanın yere düştüğü, daha sonra Y.Ş. idaresindeki 34 NMB 53 plakalı çekicinin B.T. idaresindeki 47 AT 413 plakalı araca, yere düşen yayaya ve olay yerinde bulunan vatandaşlara ve kamu görevlileri ile araçlara çarparak yoldan çıktığı ve bir iş yerine çarparak durduğu tespit edilmiştir."

Raporun son kısmında ise art arda yaşanan iki kazada, gübre yüklü iki tırın sürücüsünün seyir sırasında kullanım hatası yaptığı, yola gereken dikkati vermediği, uyarı levhalarını dikkate almadığı, yüksek viteste rampayı inmeye çalışırken hızdan kaynaklı olarak frene "bas çek" yaparak kampanalı fren sistemi elemanlarının aşırı ısınmasına ve devre dışı kalmasına neden olduğu belirtildi.

Raporun "kamu görevlileri ile kurumlar açısından" kısmında ise şu değerlendirme yapıldı:

"İlk kazadan sonra olay yerine intikal eden görevlilerin olay yerine şerit çektiği, gerekli işaretlemelerin yapıldığı, üzerinde resmi yelek bulunan iki görevlinin trafiği tanzim ederek gelen araçları ikaz ettiği anlaşılmaktadır. Bu haliyle kazaya müdahale eden kamu görevlilerinin kazanın oluşumuna etki eden herhangi bir kural ihlalleri ile ihmallerinin bulunmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır."