Feci kazada ölen 6 kişilik aile defnedildi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaza sonrası polis ekiplerince başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Kaza yerinde yapılan incelemede yaşamını yitiren Murat Yavuz'un kullandığı hafif ticari aracın Doğanlar mevkisine geldiğinde karşı şeride geçmesi neticesinde Malatya istikametinden Kayseri istikametine seyreden sürücü Hüseyin D. idaresindeki 34 FOK 660 plaka sayılı TIR ile kafa kafaya çarpıştığı belirtildi.

ŞOFÖR UYUDU

Güvenlik güçlerinin raporunda, Yavuz ailesinin 24 Eylül saat 18.30'da Kuşadası'ndan hareket ettikleri ve 1250 kilometre yol gittikten sonra Malatya'ya 40 kilometre kala 25 Eylül günü saat 08.00 sıralarında kaza yaptıkları, kazanın şerit değiştiren hafif ticari aracın sürücüsünün fren izine rastlanmayan ve boş olan yolda uyumuş olma ihtimalinden kaynaklı olabileceği ve teknik incelemenin sürdüğü vurgulandı.

SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Hüseyin D., sorgulamasının ardından savcılık talimatıyla üzere serbest bırakıldı.

BİR ANDA ŞERİT DEĞİŞTİRDİ

TIR sürücüsü Hüseyin D.'nin ifadesinde; kendisinin Kayseri yönüne doğru sağ şeritte ilerlerken, karşı yönden hafif ticari aracın geldiğini gördüğünü belirterek, "Araç bir anda şerit değiştirdi, ben korna çalarak yol kenarına doğru kaçmaya çalıştım. Benim kaçmama rağmen, araç gelip TIR'ın ön bölümüne çarptı. Yolda herhangi bir araç olmadığı için hafif ticari aracın sollama yapması gibi bir durum da söz konusu değildi. Aracın sürücüsünün uyuduğunu düşünüyorum. Kaza sonrası araçtaki 6 kişinin öldüğünü öğrenince çok üzüldüm" dediği öğrenildi.