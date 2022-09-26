Feci kazada ölen 6 kişilik aile defnedildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 6 kişinin cenazeleri toprağa verildi.
CENAZEYE GİTMİŞLERDİ
Dün sabah saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunda Fatma Yavuz'un babası vefat edince eşi Tarık, kayınpederi Murat, kayınvalidesi Leyla ile çocukları Batın Kaan ve Beril Su Yavuz ile birlikte Kuşadası'na cenazeye gitti.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Cenazenin defnedilmesinin ardından memleketleri Malatya'ya dönen Murat Yavuz (59) yönetimindeki 44 ABU 441 plakalı hafif ticari araç, sabah erken saatlerde şerit değiştirip karşı yönden gelen Hüseyin D.'nin kullandığı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.
AİLEYE MEZAR OLDU
Hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Murat Yavuz ile yanında bulunan eşi Leyla (58), oğlu Tarık (36), gelini Fatma (34), torunları Batın Kaan (14) ve Beril Su Yavuz (7) yaşamlarını yitirdi.
CENAZE NAMAZLARI KILINDI
Kazada hayatını kaybeden Yavuz ailesinin 6 ferdi için öğle vakti Konak Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Malatya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır, MHP milletvekili Mehmet Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Umut Yalçın, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Yavuz ailesinin akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının kılınmasının ardından hayatını kaybeden Murat, Leyla, Fatma, Tarık, Batu Kaan ve Beril Su Yavuz, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına katılan yakınları, Yavuz ailesi fertlerinin Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Fatma Yavuz'un babasının vefat etmesinden dolayı cenazeye gittiklerini ve dönüş yolunda trafik kazasında hayatlarını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.