Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kan donduran olay! Bakımevindeki 20 yaşındaki otizmli genç boğularak öldürüldü

    İstanbul'da otizmli Mehmet Eres (20), 5 yıl önce halası Emel Şen tarafından Büyükçekmece'deki özel bir bakımevine yerleştirildi. Annesi tarafından yıllar önce terk edilen 20 yaşındaki otizimli genç, bakımevinde boğularak öldürüldü.

    Ölümevi!

    İstanbul'da otizmli Mehmet Eres (20), 5 yıl önce halası Emel Şen tarafından Büyükçekmece'deki özel bir bakımevine yerleştirildi. Ancak talihsiz genç, bir süre önce burada son nefesini verdi. Kamera kayıtlarına göre ölüm şöyle gelişti: Geçtiğimiz 23 Temmuz akşamı görevliler, Eres'i, 'yerinde durmadığı' iddiasıyla çarşafla elleri ve ayaklarından sandalyeye bağladı. Bir görevli Mehmet'in boğazını sıktı. Daha sonra yatağına götürüp iki görevli üzerine oturdu. Nefessiz kalan genç, hayatını kaybetti. Ancak tutanağa 'normal ölüm' yazıldığı için aile şüphe duymadı. Dehşet, ihbar üzerine ortaya çıktı. Gencin mezarı açıldı. Otopsi sonucuna göre olayın aydınlanacağı açıklandı.



    OTOPSİ İÇİN MEZARI AÇILDI
    Hala Emel Şen, "Şikayetimiz üzerine soruşturma başlatıldı. Sonuç için 5-6 ay bekleyeceğiz. Şüpheliler tutuksuz. Cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.



    ÇARŞAFLA SANDALYEYE BAĞLADILAR
        Ben Bu Cihana Sığmazam
        Haberler Yaşam Kan donduran olay! Bakımevindeki 20 yaşındaki otizmli genç boğularak öldürüldü
            SON DAKİKA