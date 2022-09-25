Bolu'da jelatin fabrikasında dehşet: Sızan gaz nedeniyle 3 işçi öldü, 1 işçinin durumu ağır

Yaşanan iş kazasının ardından sirenler eşliğinde fabrikada üretime ara verilerek, vardiyadaki işçiler evlerine gönderildi.



Olayla ilgili bilgi veren Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Çok üzücü bir olay. 3 vatandaşımızı kaybettik. 1 vatandaşımızın da sağlık durumu ciddiyetini koruyor. 100 civarında çalışanın olduğu büyük bir fabrika. Saat 22.50 sıralarında burada çalışan personellerden bir tanesi arıtmaya giden, aktarma odası da denilen vana odasındaki vanayı kontrol etme amaçlı bir personel içeriye girmiş. Çıkmayınca diğer arkadaşlar da arka arkaya kontrol için havuza iniyor. Ortada bir panik havasıyla diğer arkadaşları da 112'yi arayarak yardım istemiş. 1 buçuk, 2 metre çapında bir kuyu var vana odasında sadece. İçinde, 50-60 santimetre civarında bir su bulunuyor. İtfaiye ekipleri, en son kuyu kontrolleri yapıldıktan sonra ölen 3 vatandaşımızı ve 1 yaralı vatandaşımızı alıp dışarıya çıktı. Sağ olarak kurtarılan kişinin de hayati tehlikesi bulunuyor. Bu olayın nedenleri araştırılıyor" dedi.