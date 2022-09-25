Konya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı





Kazada, her iki aracın sürücüleri ile 33 plakalı otomobilde bulunan S.Ü. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.