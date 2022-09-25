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    • Yaşam
    • 26.09.2022 01:08
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    • 26.09.2022 01:32
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    Konya'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

    Konya’nın Ereğli ilçesinde Konya Adana Karayolu üzerindeki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Konya’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

    Kaza, saat 20.50 sıralarında Ereğli ilçesi, Konya Adana Karayolu üzerinde kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Koçak idaresindeki 42 ABD 736 plakalı Ford marka otomobil ile E.O. yönetimindeki 33 END 32 plakalı Audi otomobil çarpıştı.



    Kazada, her iki aracın sürücüleri ile 33 plakalı otomobilde bulunan S.Ü. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



    Yaralılardan Hakan Koçak, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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