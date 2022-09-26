Gebeliğin 27'ınci haftasında sancılanan ve 3 bebek dünyaya getiren Ceren Işık tıp tarihine ismini yazdırdı





'SABIR NEYMİŞ ÖĞRENDİK'

Aradan geçen 3 yılda üçüzleri ile mutlu bir hayat süren Işık çifti, bu süreçte en çok sabretmeyi öğrendiklerini anlattı. Anne Işık, "Üçüzler 27. haftada doğdu. Prematüre hemşiresiyim ama anne olmayı bilmiyordum. Bu süreç bana sabırlı olmayı öğretti. Onları en sonunda kucağımıza almak bizim için çok keyifliydi. İleride benim de prematüre bebeklere sahip olabileceğim aklıma gelmezdi ama üçüzlerim prematüre dünyaya geldi" açıklaması yaptı.

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