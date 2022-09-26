Gebeliğin 27'ınci haftasında sancılanan ve 3 bebek dünyaya getiren Ceren Işık tıp tarihine ismini yazdırdı

İzmirli hemşire Ceren Işık, yıllarca Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prematüre Servisi'nde görev yaptı. Yeni doğan prematüre bebekleri anne şevkatiyle bağrına bastı. 5 yıl önce de Murat Işık'la nikah kıydı. Kısa süre sonra üçüzlerine hamile kaldı. Ancak gebeliğin 12'nci haftasında suyu gelmesi üzerine tedavi altına alındı. Doğum ise 27'nci haftada başladı! Defne 780 gram, Ece Su 960 gram ve Tunç bin 100 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açtı. Tunç ve Ece Su'ya 2 ay, Defne ise 6 ay sonra yoğun bakımdan çıktı!
'SABIR NEYMİŞ ÖĞRENDİK'
Aradan geçen 3 yılda üçüzleri ile mutlu bir hayat süren Işık çifti, bu süreçte en çok sabretmeyi öğrendiklerini anlattı. Anne Işık, "Üçüzler 27. haftada doğdu. Prematüre hemşiresiyim ama anne olmayı bilmiyordum. Bu süreç bana sabırlı olmayı öğretti. Onları en sonunda kucağımıza almak bizim için çok keyifliydi. İleride benim de prematüre bebeklere sahip olabileceğim aklıma gelmezdi ama üçüzlerim prematüre dünyaya geldi" açıklaması yaptı.