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    • Yaşam
    • 26.09.2022 10:06
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    • 26.09.2022 10:06
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    Fatih'te kan donduran olay: Sebepsiz kavga cinayetle bitti!

    Son dakika haberi! İstanbul Fatih’te henüz bilinmeyen nedenle iki kişi arasında çıkan kavgada 26 yaşındaki Kenan Temiz kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Temiz’in cenazesi memleketi Mardin’de toprağa verilirken ondan geriye sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar kaldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sebepsiz kavga cinayetle bitti!

    Fatih Sümbül Efendi Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Temiz ile kimliği belirsiz bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    SEBEPSİZ KAVGA CİNAYETLE BİTTİ! VİDEO İZLE


    Kavgaya karışan şahıs, Kenan Temiz'in kalbine bıçak sapladı. Kenan Temiz yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kenan Temiz olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelinin ise kısa sürede gözaltına aldığı öğrenildi.


    GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI
    Memleketi Mardin'de toprağa verilirken sevenleri onun fotoğraflarını paylaşıp üzüntülerini dile getirdi. Akrabaları "Çok erkendi Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun inşallah" paylaşımlarında bulundu.

        Genç yaşında kalbinden bıçaklanarak hayattan koparılan Temiz'den geriye sosyal medya üzerinden paylaştığı onlarca fotoğraf kaldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Temiz'in neden öldürüldüğü ile ilgili çalışmalar ise devam ediyor.



        "Bıçaklandığı yere yığılmış"
        Mahallede bakkalı olan Hüseyin Akyüz, "Gece saat 01.00 - 02.00 arasında bir bıçaklanma olayı olmuş. Bıçaklanan arkadaş duyduğumuza göre vefat etmiş. Bıçaklayanı tanımıyorum. Bıçaklayan buranın çocuğu mu başka bir semtin çocuğu mu bilmiyorum. Böyle bir olay oldu. İnsanların söyledikleri kadar biliyorum. Ben görmedim. Bilgim yok ama burada olanı biliyorum, ölen bu mahallenin çocuğu öldüreni tanımıyorum. Duyduğum kadarıyla 100 metre ilerden vefat ettiği yere bıçaklandığı yere tartışarak gelmişler, ellerinde bıçaklar varmış. Bu kadarını duydum. En sonunda kalbinden bıçaklamış. Sonra da bıçaklandığı yere yığılmış 15 dakika sonra ambulans gelmiş. Yaralıyı alıp götürmüşler. Bildiğim sadece bu. Kalbine kalbine bıçağı vefat eden çocuk kendisi çıkarmış. Çıkarır çıkarmaz da çok fazla kan akmış. Hemen yere yığılmış" dedi.

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        Haberler Yaşam Fatih'te kan donduran olay: Sebepsiz kavga cinayetle bitti!
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