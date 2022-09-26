Fatih'te kan donduran olay: Sebepsiz kavga cinayetle bitti!

Fatih Sümbül Efendi Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Temiz ile kimliği belirsiz bir kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
SEBEPSİZ KAVGA CİNAYETLE BİTTİ! VİDEO İZLE
Kavgaya karışan şahıs, Kenan Temiz'in kalbine bıçak sapladı. Kenan Temiz yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kenan Temiz olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelinin ise kısa sürede gözaltına aldığı öğrenildi.
GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI
Memleketi Mardin'de toprağa verilirken sevenleri onun fotoğraflarını paylaşıp üzüntülerini dile getirdi. Akrabaları "Çok erkendi Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun inşallah" paylaşımlarında bulundu.