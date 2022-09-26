HAVA DURUMU | Meteorolojiden 5 günlük yeni tahmin! Önce yağacak sonra kavuracak! İşte o iller... | 27 Eylül-1 Ekim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Salı Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde artarak, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.