HAVA DURUMU | Meteorolojiden 5 günlük yeni tahmin! Önce yağacak sonra kavuracak! İşte o iller... | 27 Eylül-1 Ekim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Salı Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde artarak, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Salı zamanla Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Az bulutlu, batısının yer yer parçalı bulutlu, Salı Edirne ve Kırklaerli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Salı zamanla güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu ve Salı yer yer sağanak yağışlı
İSTANBUL 18°C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 16°C, 30°C
Az bulutlu
TEKİRDAĞ 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu