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    • Güncel
    • 26.09.2022 21:52
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    • 26.09.2022 21:59
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 5 günlük yeni tahmin! Önce yağacak sonra kavuracak! İşte o iller... | 27 Eylül-1 Ekim

    Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan son tahminlerde salı gününden itibaren yurdun batı kısımlarının şiddetli sağanak yağış etkisi altına gireceği açıklandı. Özellikle Ege ve Marmara'daki birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise sıcaklıkların cuma ve cumartesi günü itibarıyla yurt genelinde yine mevsim normallerinin üzerinde olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu raporları...

    Meteorolojiden yeni tahmin! Önce yağacak sonra...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Salı Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde artarak, Ülkemiz genelinde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Salı zamanla Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ


    MARMARA
    Az bulutlu, batısının yer yer parçalı bulutlu, Salı Edirne ve Kırklaerli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Salı zamanla güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    EDİRNE 17°C, 26°C
    Parçalı bulutlu ve Salı yer yer sağanak yağışlı

    İSTANBUL 18°C, 26°C
    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    KOCAELİ 16°C, 30°C
    Az bulutlu

    TEKİRDAĞ 16°C, 27°C
    Parçalı bulutlu

        EGE
        Az bulutlu ve açık, zamanla Kuzey Ege kıyılarının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Salı zamanla Kuzey Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        AFYONKARAHİSAR 6°C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ 15°C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR 14°C, 27°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        MUĞLA 11°C, 26°C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 16°C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA 20°C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY 14°C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA 8°C, 26°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA 11°C, 28°C
        Az bulutlu

        ESKİŞEHİR 8°C, 29°C
        Az bulutlu

        KONYA 11°C, 29°C
        Az bulutlu

        SİVAS 5°C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ
            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU 6°C, 29°C
            Az bulutlu

            DÜZCE 11°C, 31°C
            Az bulutlu

            KASTAMONU 6°C, 29°C
            Az bulutlu

            SİNOP 19°C, 27°C
            Az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA 8°C, 33°C
            Az bulutlu

            ARTVİN 13°C, 29°C
            Az bulutlu

            SAMSUN 17°C, 33°C
            Az bulutlu

            TRABZON 16°C, 26°C
            Az bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM 3°C, 26°C
            Az bulutlu

            KARS 2°C, 24°C
            Az bulutlu

            MALATYA 10°C, 30°C
            Az bulutlu

            VAN 8°C, 24°C
            Az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR 14°C, 34°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP 16°C, 33°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT 18°C, 34°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA 19°C, 35°C
            Az bulutlu ve açık
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 5 günlük yeni tahmin! Önce yağacak sonra kavuracak! İşte o iller... | 27 Eylül-1 Ekim
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