2011'de böbrek yetmezliğine yakalanan Kadir Mercan 11 yıl sonra mutlu sona ulaştı! | Yaşam haberleri

Genç adam, nakille hayata sarıldı. Umut dolu haberin adresi Ankara'ydı. 37 yaşındaki Kadir Mercan, 11 yıl önce rahatsızlandı. Yapılan kontrollerde, böbrek yetmezliğine yakalandığı ortaya çıktı! Hemen diyaliz tedavisi görmeye başladı. Bir yandan da böbrek nakil listesine alındı. Ancak bir türlü uygun böbrek çıkmadı. Tam 11 yıl boyunca gelecek iyi haberi beklemeye başladı! En sonunda 2 hafta önce telefon çaldı. Doktorlar, 'Uygun böbrek bulundu' demesi üzerine büyük sevinç yaşadı. Yapılan böbrek nakli ameliyatının ardından hızla toparlanan Mercan, duygularını şöyle anlattı: Haftada 3 kez diyaliz görüyordum. Öleceğimi düşünüyordum. 'Hayat bitti' demiştim ama 11 sene sonra gelen bu mucize mutlulukla tekrardan hayatıma kavuştum. Böbreğin bulunduğunu öğrenince nutkum tutuldu! Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum.
ÖLİZABETH
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de tam 96 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli'nde defnedildi. Buckingham Sarayı ise dün Kraliçe Elizabeth'in çok merak edilen mezar taşının fotoğrafını servis etti. Kraliçe'nin kendisiyle aynı adı taşıyan annesi Elizabeth, babası VI. George ve eşi Prens Philip'le birlikte defnedildiği belirtildi. Mezar taşı, perşembe günü ziyarete açılacak. Şapelin sitesinde yer alan bilgiye göre mezarı görmek isteyenler cumartesi günleri 28.50 sterlin, diğer günler de 26.50 sterlin giriş ücreti ödeyecek.
ASFALT AĞLADI
Amasya Suluova'da Kemal Bektaş, 41 yıl önce 1952 model otomobili 2 bin liraya satın aldı. Güneşli, yağmurlu ve karlı havalarda kullanmadığı aracına gözü gibi baktı. Türkiye'de benzerinin bulunmadığı o araca yüzlerce alıcı teklif yaptı. Kimi ev, kimi de 1.5 milyon lira saydı! Tüm teklifleri reddeden Bektaş, "Yolda aracı bir gören bir daha bakıyor. Araştırmalarıma rağmen Türkiye'de benzerini bulamadım. Almanya'da ikinci elleri var. Hurdasına bile 30 bin euro istiyorlar. Tüm parçaları orijinal. Kimselere vermem" açıklaması yaptı.