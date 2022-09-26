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    2011'de böbrek yetmezliğine yakalanan Kadir Mercan 11 yıl sonra mutlu sona ulaştı! | Yaşam haberleri

    Kadir Mercan, 2011’de böbrek yetmezliğine yakalandığını öğrendi. Tek çare nakildi! 11 yıl sonra beklediği haber geldi. Sözleri, yüreklere işledi: Tam hayatım bitti demiştim. Yeniden doğdum. İşte sizler için derlediğimiz 27 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Merhaba hayat

    Genç adam, nakille hayata sarıldı. Umut dolu haberin adresi Ankara'ydı. 37 yaşındaki Kadir Mercan, 11 yıl önce rahatsızlandı. Yapılan kontrollerde, böbrek yetmezliğine yakalandığı ortaya çıktı! Hemen diyaliz tedavisi görmeye başladı. Bir yandan da böbrek nakil listesine alındı. Ancak bir türlü uygun böbrek çıkmadı. Tam 11 yıl boyunca gelecek iyi haberi beklemeye başladı! En sonunda 2 hafta önce telefon çaldı. Doktorlar, 'Uygun böbrek bulundu' demesi üzerine büyük sevinç yaşadı. Yapılan böbrek nakli ameliyatının ardından hızla toparlanan Mercan, duygularını şöyle anlattı: Haftada 3 kez diyaliz görüyordum. Öleceğimi düşünüyordum. 'Hayat bitti' demiştim ama 11 sene sonra gelen bu mucize mutlulukla tekrardan hayatıma kavuştum. Böbreğin bulunduğunu öğrenince nutkum tutuldu! Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum.



    ÖLİZABETH
    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de tam 96 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli'nde defnedildi. Buckingham Sarayı ise dün Kraliçe Elizabeth'in çok merak edilen mezar taşının fotoğrafını servis etti. Kraliçe'nin kendisiyle aynı adı taşıyan annesi Elizabeth, babası VI. George ve eşi Prens Philip'le birlikte defnedildiği belirtildi. Mezar taşı, perşembe günü ziyarete açılacak. Şapelin sitesinde yer alan bilgiye göre mezarı görmek isteyenler cumartesi günleri 28.50 sterlin, diğer günler de 26.50 sterlin giriş ücreti ödeyecek.



    ASFALT AĞLADI
    Amasya Suluova'da Kemal Bektaş, 41 yıl önce 1952 model otomobili 2 bin liraya satın aldı. Güneşli, yağmurlu ve karlı havalarda kullanmadığı aracına gözü gibi baktı. Türkiye'de benzerinin bulunmadığı o araca yüzlerce alıcı teklif yaptı. Kimi ev, kimi de 1.5 milyon lira saydı! Tüm teklifleri reddeden Bektaş, "Yolda aracı bir gören bir daha bakıyor. Araştırmalarıma rağmen Türkiye'de benzerini bulamadım. Almanya'da ikinci elleri var. Hurdasına bile 30 bin euro istiyorlar. Tüm parçaları orijinal. Kimselere vermem" açıklaması yaptı.



        ÇAĞRIYA UYDU!
        İran'da gerilim tırmandı! Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de başörtüsü kuralına uymadığı için öldürülmesi üzerine binlerce kişi sokağa çıktı! Ülke geneline yayılan gösterilerde, şimdiye kadar 41 kişinin hayatını kaybettiği vurgulandı. Hükümetin interneti kesmesi üzerine Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şaşırtan bir hamleye imza attı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın konuyla ilgili Twitter paylaşımının ardından bölgede Starlink uydularını aktif hale getirdiklerini açıkladı. Starlink, dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini sağlıyor.



        TRAFİK TERÖRÜ!
        Rize İyidere'de jandarma komutanlığı önünde plakası bilinmeyen otomobil yolda arızalandı. Sürücüsü, jandarma görevlilerini yardıma çağırdı. Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy, arızalanan otomobile başka araçtan akü takviyesi yapmaya çalıştı. Bu sırada karşı yönden gelen Uğur C. (28) yönetimindeki 53 ED 479 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak onarılan otomobilin bulunduğu alana daldı. Kamyonetin çarptığı Uzman Çavuş Osman Özsoy ağır yaralandı. Özsoy, ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Özsoy, doktorların tüm çabasına rağmen dün sabah kurtarılamadı. Özsoy'un acı haberi memleketi Kayseri'ye ulaştı. Develi Kılıçkaya Mahallesi'nde büyük bir acı yaşandı. Evli olan Özsoy'un bugün son yolculuğuna uğurlanacağı açıklandı. Özgür ÖZDEMİR



        CANAVAR EVLAT
        İstanbul Bağcılar'da psikolojik sorunları olan uyuşturucu bağımlısı 26 yaşındaki Ali Sayan, 58 yaşındaki annesi Havva Sayan'ın boğazını kesip kafasını camdan aşağıya attı. İhbar üzerine olay yerine Çevik Kuvvet Polisleri ile Özel Harekat Polisleri gitti. Çevik Kuvvet evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polisleri gören cani, evi yakarak direnmek istedi. Uzun uğraşlar sonucu Özel Harekat Polisi, Ali Sayan'ı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Katil zanlısı Sayan'ın daha önce de ruh ve sinir hastalıkları hastanesinden firar ettiği öğrenildi.



            AH BÜŞRA
            Balıkesir Dursunbey'de Sercan Tabak, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Takla attı! Olay yerine sağlık ekipleri çağırıldı. Sercan Tabak eşi Büşra Tabak ve 4 yaşındaki çocukları Fatih Aybars Tabak hastaneye kaldırıldı. Ancak hemşire Büşra Tabak, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



            AT BİNİP SİLAH KUŞANDILAR
            Muğla fethiye'de 4 yıl önce bir araya gelen bir grup kadın, Kurtuluş Savaşı'nda erkek kılığına girerek savaşan Nene Hatun, Kara Fatma, Halide Çavuş gibi kahraman Türk kadınlarının ruhunu yaşatmak için Dağların Sultanları Kadın Efeleri Grubu'nu kurdu. Ata binen, erkek kostümü giyerek erkek zeybeği oynayan kadın efeler, kültürel aktivitelerde sahne almaya başladı.



            'KAR'ADENİZ!
            Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir kaç gündür etkili olan soğuk ve yağışlı hava dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Trabzon'un Taşlı Yaylası, Kadırga Yaylası, Rize'de İkizdere'de ise Anzer ve Ovit yaylası da karla kaplandı.Vatandaşlar, yılın ilk kar yağışını, cep telefonuyla kayda aldı.



                129 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 129 milyon 350 bin lira devretti. 5 bilenler 48 bin 456'şar lira, 4 bilenler 703'er lira, 3 bilenler 38'er lira, 2 bilenler 4'er lira alacak.



                3 KİŞİYE 718'ER BİN
                5+1 bilen 3 kişi, 718'er bin lira kazandı. 5 bilenler bin 823'er, 4+1 bilenler 435'er, 4 bilenler 41'er, 3+1 bilenler 26'şar, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.



                DİKKATLİ OKU'YUNUS'
                İstanbul'da Efna bebek yatağında nefessiz kaldı. Dedesi kucakladı. Dışarı fırladı. "Torumun ölüyor" diye bağırdı. Yaşlı adamı gören Yunus polisi bebeği hemen elinden aldı. Tam 1 kilometre koşup hastaneye ulaştırdı. Hayatını kurtardı.



                    KEMAL BEY'İN 'SÖZCÜ'SÜ
                    Sözcü, tarafını seçti! Daha önce İmamoğlu'nu manşetlere taşıyan gazete, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından çark etti. İBB Başkanı'nı o günden itibaren adeta sansürledi. Tüm programlarını ve açıklamalarını görmezden geldi.



                    BU KALP SENİ UNUTUR MU
                    Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya, "Önce hastalarım" deyip bayramda hastaneye koştu. Ancak güvenlikçi Hacı Mehmet Akçay tarafından vuruldu. Gözyaşlarıyla toprağa konuldu. Hastanedeki odası ise hatıralarıyla doluydu. Mesai arkadaşları da ondan kalan her şeyi özenle korudu. Masasındaki mor menekşesini sulayıp canlı tuttu.

                    YARGITAY'DAN EN'TER'ESAN KARAR!
                    İzmir'de bir kadın, kocasının ter koktuğunu söyledi. Yerel mahkeme "İkiniz de kusurlunuz" deyip evliliği sona erdirdi. Yargıtay ise kusurun erkekte olduğunu kaydetti.

                    MÜDÜRE BAK!
                    Ankara Mamak'ta bir ilkokulun müdürü 53 yaşındaki A.Y., iddiaya göre müdür yardımcısı 35 yaşındaki F.R.ye sözlü ve fiziki tacizde bulundu. Defalarca karşı koymasına rağmen odasında kapıyı kapatarak rızası dışında kendisine sarılmaya ve dudağından, yanağından ensesinden öpmeye çalıştığını ifade eden F.R., müdürü şikayet etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tacizci müdürü açığa aldı. Savcılık, tacizci müdür hakkında 16 yıl hapis istemiyle dava açtı. Dilhan DUMANOĞLU

                    DAĞ GİBİ ACI
                    Ilgaz'a tırmanırken fenalaşan dağcı, kurtarılamadı. Acı olay, dün yaşandı. 43 yaşındaki Muammer Kılıç, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte KastamonuÇankırı arasındaki 2 bin 587 rakımlı Ilgaz Dağı'na tırmanmaya başladı. Bu sırada fenalaşarak yere yığıldı! Arkadaşları hemen sağlık ekiplerini aradı. Yaklaşık 1 saat sonra arazi aracıyla bölgeye ulaşan ekipler, Kılıç'a kalp masajı yaptı. Ancak ne yazık ki genç adam kurtarılamadı.

                    OLAY 'YAĞ'GIDA
                    Çanakkale'de C.B otelde lokma tatlısı yaptı. Bu sırada kızgın yağ patladı. Her yeri yandı. Otel sahibi ve müdüre ihmalden dava açıldı.

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                    Haberler Yaşam 2011'de böbrek yetmezliğine yakalanan Kadir Mercan 11 yıl sonra mutlu sona ulaştı! | Yaşam haberleri
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