2011'de böbrek yetmezliğine yakalanan Kadir Mercan 11 yıl sonra mutlu sona ulaştı! | Yaşam haberleri





BU KALP SENİ UNUTUR MU

Konya Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya, "Önce hastalarım" deyip bayramda hastaneye koştu. Ancak güvenlikçi Hacı Mehmet Akçay tarafından vuruldu. Gözyaşlarıyla toprağa konuldu. Hastanedeki odası ise hatıralarıyla doluydu. Mesai arkadaşları da ondan kalan her şeyi özenle korudu. Masasındaki mor menekşesini sulayıp canlı tuttu.



YARGITAY'DAN EN'TER'ESAN KARAR!

İzmir'de bir kadın, kocasının ter koktuğunu söyledi. Yerel mahkeme "İkiniz de kusurlunuz" deyip evliliği sona erdirdi. Yargıtay ise kusurun erkekte olduğunu kaydetti.



MÜDÜRE BAK!

Ankara Mamak'ta bir ilkokulun müdürü 53 yaşındaki A.Y., iddiaya göre müdür yardımcısı 35 yaşındaki F.R.ye sözlü ve fiziki tacizde bulundu. Defalarca karşı koymasına rağmen odasında kapıyı kapatarak rızası dışında kendisine sarılmaya ve dudağından, yanağından ensesinden öpmeye çalıştığını ifade eden F.R., müdürü şikayet etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tacizci müdürü açığa aldı. Savcılık, tacizci müdür hakkında 16 yıl hapis istemiyle dava açtı. Dilhan DUMANOĞLU



DAĞ GİBİ ACI

Ilgaz'a tırmanırken fenalaşan dağcı, kurtarılamadı. Acı olay, dün yaşandı. 43 yaşındaki Muammer Kılıç, sabah saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte KastamonuÇankırı arasındaki 2 bin 587 rakımlı Ilgaz Dağı'na tırmanmaya başladı. Bu sırada fenalaşarak yere yığıldı! Arkadaşları hemen sağlık ekiplerini aradı. Yaklaşık 1 saat sonra arazi aracıyla bölgeye ulaşan ekipler, Kılıç'a kalp masajı yaptı. Ancak ne yazık ki genç adam kurtarılamadı.



OLAY 'YAĞ'GIDA

Çanakkale'de C.B otelde lokma tatlısı yaptı. Bu sırada kızgın yağ patladı. Her yeri yandı. Otel sahibi ve müdüre ihmalden dava açıldı.

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