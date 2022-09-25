Denizli'de iki otomobil çarpıştı! 3 yaşındaki Öykü öldü 9 yaralı

Kaza, dün Denizli-Antalya kara yolu Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya istikametinde seyreden Erkan Ramazan Özcan yönetimindeki 20 YA 611 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Otomobil refüjü aşıp, karşı şeride geçerek Mehmet Ünlü'nün kullandığı 64 DT 606 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan sürücü ve yolcuları çıkardı.