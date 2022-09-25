Kira, park yeri, komşuluk kavgası! Bunlar için mahkemeye gitmeye artık gerek yok: Arabulucu çözecek

TBMM'nin 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlaması ile birlikte öncelikli gündem maddelerinden biri de 7'nci yargı paketi olacak. Hazırlıkları devam eden pakette yer alacak değişiklikler arasında arabuluculuk sisteminin kapsamının genişletilmesi bulunuyor. Adalet Bakanlığı ve AK Parti tarafından çalışmaları devam arabuluculuk ile ilgili düzenlemenin detayları şöyle:
HANGİ KONULAR KAPSAMDA
Kira, kat mülkiyeti kapsamındaki tüm konularda ve komşuluk ilişkileri ile ilgili sorunlarda arabulucuya gitmek zorunlu olacak. Mevcut sistemde bu isteğe bağlı idi. İsteyen arabulucuya, isteyen mahkemeye gidiyordu. Yasa çıktığında bu konuları kapsayan tüm dosyalar önce arabulucuya gidecek. Bir ay içinde arabulucu sonunu çözemezse konu mahkemeye taşınabilecek.
BAHÇEME KOMŞUMUN TAVUĞU GİRDİ
Bu durumda ihtilaflı kiralar, kira tespit davaları, tahliyeler, apartman yönetimi ile ilgili ihtilaflar, bina ya da sitedeki ortak olanların kullanımı, komşunun bahçesine kedi, köpek, tavuk girmesi, park yeri gibi sorunlarda öncelikli olarak arabulucuya gidilecek.