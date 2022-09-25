Kira, park yeri, komşuluk kavgası! Bunlar için mahkemeye gitmeye artık gerek yok: Arabulucu çözecek

TBMM'nin 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlaması ile birlikte öncelikli gündem maddelerinden biri de 7'nci yargı paketi olacak. Hazırlıkları devam eden pakette yer alacak değişiklikler arasında arabuluculuk sisteminin kapsamının genişletilmesi bulunuyor. Adalet Bakanlığı ve AK Parti tarafından çalışmaları devam arabuluculuk ile ilgili düzenlemenin detayları şöyle: