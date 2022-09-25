Çorum'da düğünde rastgele ateş açıp iki kişinin ölümüne neden olan şüpheliye 50 yıl hapis cezası verildi



Emin Alparslan

Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, müteahhit Murat Yılmaz'ı olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı. Yılmaz, Alparslan ile Şahin'in ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklandı.