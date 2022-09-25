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    • Yaşam
    • 25.09.2022 09:17
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    • 25.09.2022 09:21
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    Çorum'da düğünde rastgele ateş açıp iki kişinin ölümüne neden olan şüpheliye 50 yıl hapis cezası verildi

    Çorum'da, düğünde ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açıp, arkadaşı Murat Şahin (38) ile Emin Alparslan'ın (44) ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Murat Yılmaz'a (46), 'olası kastla 2 kişinin ölümüne neden olma' ve 'vahim nitelikte silah kullanma' suçlarından toplam 50 yıl hapis cezası verildi. Sanık Yılmaz, "Ben vurmuş olamam eğer vurmuşsam ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum; çok üzgünüm" dedi.

    DHA
    Rastgele ateş açıp iki kişiyi öldürene ibretlik ceza

    Olay, geçen yıl kasım ayında, Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. Köy meydanındaki düğünde halay çekilirken, tabanca ve otomatik tüfeklerle rastgele ateş açıldı.

    Silahtan çıkan mermiler, davetlilerden Emin Alparslan ve Murat Şahin'in vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti. İhbarla düğün alanına sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


    Murat Şahin

    Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


        Emin Alparslan

        Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, müteahhit Murat Yılmaz'ı olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı. Yılmaz, Alparslan ile Şahin'in ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklandı.

        DÜĞÜN KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DAVA DOSYASINDA
        Hakkında 'olası kastla 2 insanın ölümüne neden olma' suçundan iddianame düzenlenen Murat Yılmaz, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

        Duruşmaya taraf avukatlarının yanı sıra, ölen ve tutuklu sanığın yakınları katıldı. Tutuklu sanık Murat Yılmaz, son savunmasında olayı kendisinin gerçekleştirmediğini öne sürerek, "Ben vurmuş olamam eğer vurmuşsam ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum, çok üzgünüm" dedi.

            Dava dosyasında düğün kamerası tarafından çekilen ve 2 kişinin vurulduğu anlara ilişkin görüntülerde yer aldı. Mahkeme heyeti sanığa, 'Olası kastla 2 kişinin ölümüne neden olma' suçundan ayrı ayrı 22 yıldan toplamda 44 yıl, 'vahim nitelikte silah kullanma' suçundan ise 6 yıl olmak üzere toplamda 50 sene hapis cezası verdi.

            Öte yandan mahkeme sonrası adliye koridorlarında sanık ve ölenlerin yakınları arasında arbede yaşandı. Polisin müdahale ettiği kişiler, adliye dışına çıkarıldı.

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