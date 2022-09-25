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    İkisi de aynı yaşta ama... Spora sarılan Enver Koç araştırma konusu oldu | Yaşam haberleri

    Bursa Kapalıçarşı'da esnaflık yapan Enver Koç sağlık sorunları yaşayınca spora sarıldı. Birçok ulusal ve uluslararası marantonlarda yer alan Koç, yaşıtlarından daha genç durunca araştırma konusu oldu. İşte sizler için derlediğmiz 25 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Yaşam koçu

    Bursa Kapalıçarşı'da esnaflık yapan Enver Koç (63), 40 yaşından sonra sağlık sorunları yaşadı. Spora sarıldı! Atletizmde birçok ulusal ve uluslararası maratonlara katıldı. Her gün işinden 20 kilometre uzaklıktaki evine koşarak gidip gelmeye başladı! Bu sayede hem sağlığına kavuştu hem de yaşıtlarından 20 yaş genç görünmeyi başardı! Uludağ Üniversitesi Spor Hekimliği Bölümü'nde araştırma ve tez konularına da ilham kaynağı olan Koç, "Spor yapmayan yaşıtlarımla yan yana geldiğimiz de kimse aynı yaşta olduğumuza inanmıyor. Bizi baba oğul sanıyorlar" ifadesini kullandı. Enver Koç, kendisi gibi 63 yaşında olan arkadaşlarından bile genç görünüyor.



    FAVORİSİ İSTANBUL
    ABD'li oyuncu Meghan Markle, 2018'de İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Harry'le evlendi. Sussex Düşesi ilan edildi. Kraliyet'e girmeden önce yazdığı blog'unda ise İstanbul seyahatine yer verdi. Seneler sonra ortaya çıkan yazıda Markle, İstanbul'u öve öve bitiremedi. Şunları söyledi: İstanbul beni büyüledi! Kapalı Çarşı'sıyla, 3 binden fazla camiiyle, kültür dolu mahalleleriyle, gidilmesi gereken hamamıyla ve Boğaz'ıyla gerçekten büyüleyici bir şehir. Eğer İstanbul'a giderseniz lokum ve baklava yiyin, Türk kahvesi için... Burada geçirdiğim 48 saat baş döndürücüydü.



    'ÇİN'PİNG BİLMECESİ
    Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in askeri güçler tarafından tutuklandığı bildirildi. İddialara göre, Çin Komünist Partisi'nin 105 yaşındaki eski daimi üyesi Song Ping liderliğindeki bir grubun, Xi'yi ihanetle suçlayarak ordu ile işbirliği yaptığı belirtildi. Komitenin Xi'yi ev hapsine aldığı iddia edildi. Çinli gazeteci Jennifer Zeng, paylaştığı bir videoda, Pekin'e doğru bir askeri konvoyun geldiğini bildirdi. Ancak daha sonra Çinli bir amiralin kendisine Xi'nin tutuklandığının doğru olmadığını söylediğini belirtti. Bu arada Jinping'in, ortaya çıkmaması, iddiaların doğru olabileceğini adeta teyit etti. Hiçbir hükümet yetkilisi ve görevlisi ise darbe iddiasını ne doğrulayan, ne de yalanlayan bir açıklama yapmak istemedi.



        TAHRİK WAR!
        İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi, ülkede gerilimi tırmandırdı. Binlerce kişi sokağa çıktı. Etrafı yakıp yıktı. Olaylarda şu ana kadar güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 35 kişi ölürken, yüzlerce kişi yaralandı.



        BİR AİLE YOK OLDU
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde içtikleri sahte içkiden zehirlenen İlkay Dikmen (40), babası Naci Dikmen'in (64) ölümünden 17 gün sonra hayatını kaybetti. İlkay Dikmen'in 2018 yılında babasıyla selfie çektiği ve "Allah kimseye baba acısı göstermesin" mesajıyla paylaştığı görüldü.



        DARPHANE!
        Sancaktepe'dE komiser Oğuzhan Ş. (35), daha önceden tanıştığı Sinem B'yi (21) 3 ay önce bankamatikten para çekerken gördü. Sinem'i arayarak içeri davet eden komiser, karakola gelen genç kızı boş bir odaya götürerek önce taciz etti, ardından dudaklarından ısırarak yaraladı. Sinem'in karşı koyarak bağırması üzerine sinirlenen komiser, kızın boynunu sıkarak darp etti. Uzaklaşan Sinem, rapor alarak savcılığa başvurdu. Komiser, kıza borç para verdiğini ve iddiaların iftira olduğunu öne sürdü. Hakkında iddianame hazırlanan Ş, yaralama ve cinsel saldırıdan yargılanacak.
        Dilek YAMAN DEMİR



            BU HABER ANNE-BABALARA
            Fransa'da ve İngiltere'de bir yıldır süren okulda cep telefonu yasağı, müthiş etkileri ile dikkat çekti. 100 okul ve 3 bin öğrenci üzerinde yapılan araştırmalara göre, cep telefonunu yanında getirmeyen öğrencilerin eğitiminde başarı oranı ciddi boyutlarda yükseldi. İşte okullardaki değişimler:
            ● Sınav notları yükseldi.
            ● Konsantrasyon arttı.
            ● Öğrenciler arasındaki öğrenme eşitsizliği azaldı.
            ● Siber zorbalık azaldı.
            ● İletişim arttı.
            ● Sosyalleşme yüzde 50 oranında artış gösterdi.



            MİLYON DOLARLIK VURGUN
            İngiliz medyası, Google reklamlarını kullanarak insanları böbreklerini satmaya ikna eden çetelere dikkat çekti. Dolandırıcıların, hastane olarak Hindistan'daki Bangalore Baptist Hastanesi'ne yönlendirildiği belirlendi. Burada bir doktorun ameliyatta bulunacağı ve insanlara böbrekleri karşılığında tam 1 milyon dolar ödeneceği vaat edildi. Ancak 1 milyon dolar karşılığı böbreklerini satmak isteyenler, yatırdıkları paraları bir daha alamazken, olayın ortaya çıkmasının ardından birçok kişinin de mağdur olduğu belirlendi.



            143 MİLYON DEVRETTİ
            6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 142 milyon 913 bin 993 lira devretti. 5 bilenler 153 bin 269 lira, 4 bilenler bin 443 lira, 3 bilenler 117 lira, 2 bilenler 12 lira 85 kuruş ikramiye alacak.

            ELTİLERİN SAVAŞI
            Gaziosmanpaşa'da yaşayan Behice Çayıroğlu, eski eltisi tarafından 17 kez bıçaklandı. Bununla da yetinmeyen eski elti Esma Ayan, Çayıroğlu'nun üzerine kaynar su döktü. Vücudunda yaralar ve kalıcı yanık izleri oluşan Çayıroğlu, "Kızım için 'dışarıya çıkamaz, onunla işim var, sıra ona da gelecek" dedi.

            EGE'DE YİNE FACİA
            Yunan güvenlik güçleri, göçmenleri taşıyan botu batırdı. 4'ü çocuk, 6 kişi öldü, Türkiye 15 kaçağı kurtardı.

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            Haberler Yaşam İkisi de aynı yaşta ama... Spora sarılan Enver Koç araştırma konusu oldu | Yaşam haberleri
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