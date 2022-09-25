İkisi de aynı yaşta ama... Spora sarılan Enver Koç araştırma konusu oldu | Yaşam haberleri

Bursa Kapalıçarşı'da esnaflık yapan Enver Koç (63), 40 yaşından sonra sağlık sorunları yaşadı. Spora sarıldı! Atletizmde birçok ulusal ve uluslararası maratonlara katıldı. Her gün işinden 20 kilometre uzaklıktaki evine koşarak gidip gelmeye başladı! Bu sayede hem sağlığına kavuştu hem de yaşıtlarından 20 yaş genç görünmeyi başardı! Uludağ Üniversitesi Spor Hekimliği Bölümü'nde araştırma ve tez konularına da ilham kaynağı olan Koç, "Spor yapmayan yaşıtlarımla yan yana geldiğimiz de kimse aynı yaşta olduğumuza inanmıyor. Bizi baba oğul sanıyorlar" ifadesini kullandı. Enver Koç, kendisi gibi 63 yaşında olan arkadaşlarından bile genç görünüyor.
FAVORİSİ İSTANBUL
ABD'li oyuncu Meghan Markle, 2018'de İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Harry'le evlendi. Sussex Düşesi ilan edildi. Kraliyet'e girmeden önce yazdığı blog'unda ise İstanbul seyahatine yer verdi. Seneler sonra ortaya çıkan yazıda Markle, İstanbul'u öve öve bitiremedi. Şunları söyledi: İstanbul beni büyüledi! Kapalı Çarşı'sıyla, 3 binden fazla camiiyle, kültür dolu mahalleleriyle, gidilmesi gereken hamamıyla ve Boğaz'ıyla gerçekten büyüleyici bir şehir. Eğer İstanbul'a giderseniz lokum ve baklava yiyin, Türk kahvesi için... Burada geçirdiğim 48 saat baş döndürücüydü.
'ÇİN'PİNG BİLMECESİ
Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in askeri güçler tarafından tutuklandığı bildirildi. İddialara göre, Çin Komünist Partisi'nin 105 yaşındaki eski daimi üyesi Song Ping liderliğindeki bir grubun, Xi'yi ihanetle suçlayarak ordu ile işbirliği yaptığı belirtildi. Komitenin Xi'yi ev hapsine aldığı iddia edildi. Çinli gazeteci Jennifer Zeng, paylaştığı bir videoda, Pekin'e doğru bir askeri konvoyun geldiğini bildirdi. Ancak daha sonra Çinli bir amiralin kendisine Xi'nin tutuklandığının doğru olmadığını söylediğini belirtti. Bu arada Jinping'in, ortaya çıkmaması, iddiaların doğru olabileceğini adeta teyit etti. Hiçbir hükümet yetkilisi ve görevlisi ise darbe iddiasını ne doğrulayan, ne de yalanlayan bir açıklama yapmak istemedi.