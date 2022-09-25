İkisi de aynı yaşta ama... Spora sarılan Enver Koç araştırma konusu oldu | Yaşam haberleri





'ÇİN'PİNG BİLMECESİ

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in askeri güçler tarafından tutuklandığı bildirildi. İddialara göre, Çin Komünist Partisi'nin 105 yaşındaki eski daimi üyesi Song Ping liderliğindeki bir grubun, Xi'yi ihanetle suçlayarak ordu ile işbirliği yaptığı belirtildi. Komitenin Xi'yi ev hapsine aldığı iddia edildi. Çinli gazeteci Jennifer Zeng, paylaştığı bir videoda, Pekin'e doğru bir askeri konvoyun geldiğini bildirdi. Ancak daha sonra Çinli bir amiralin kendisine Xi'nin tutuklandığının doğru olmadığını söylediğini belirtti. Bu arada Jinping'in, ortaya çıkmaması, iddiaların doğru olabileceğini adeta teyit etti. Hiçbir hükümet yetkilisi ve görevlisi ise darbe iddiasını ne doğrulayan, ne de yalanlayan bir açıklama yapmak istemedi.