Silahlı çatışmanın ortasında kalan 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti! Acı gerçek ortaya çıktı: Ölmeseydi torununun nişanına gidecekti

'BİZ DÜĞÜN İÇİN GELMİŞTİK'

Bu sırada gazetecilere konuşan Rahime Eker'in oğlu Mevlüt Eker (72), "Biz düğün için gelmiştik. Bu kişileri tanımayız. Evdekiler hazırlık yapıyordu, çıkacaktık. Annem öldü" diye konuştu.

Olayı gördüğünü ileri süren Muzaffer Korkmaz ise "Ben evden tam çıkarken silah seslerini duydum. Kendimi korumaya aldım ve beyaz bir araç, buraya çarpan aracı kovalıyordu. 2 araçtan da birbirlerine silah sıkıyorlardı. 23 ACF 274 plakalı otomobil burada kaza yaptı, diğer araçta kaçtı" ifadelerini kullandı.