Silahlı çatışmanın ortasında kalan 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti! Acı gerçek ortaya çıktı: Ölmeseydi torununun nişanına gidecekti

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi.
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Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 ACF 274 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 3817 sokakta karşılaştı. Otomobillerdeki kişiler birbirlerine tabanca ile ateş etmeye başladı.
Sürücüsünün, çatışmadan kurtulmak isteyen 23 ACF 274 plakalı otomobil, 3822 sokağa geldiği sırada bir evin bahçe duvarına çarptı. Diğer otomobildeki saldırganlar ise kaza yapan otomobile ateş tekrar edip kaçtı.
Otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, torununun kına törenine gitmek için hazırlanan ve tekerlekli sandalyede oturan Rahime Eker başından, aynı evde bulunan Side Yıldız (24) ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı Yıldız, akrabaları tarafından hastaneye götürüldü.