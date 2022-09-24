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    • Yaşam
    • 25.09.2022 06:05
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    • 25.09.2022 06:05
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    Ümraniye'de kapalı otoparkta yangın! 6 araç zarar gördü

    İstanbul Ümraniye'de bulunan bir apartmanın kapalı otoparkında yangın çıktı. Yangın nedeniyle 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 3 araçta da hasar oluştu.

    Ümraniye’de kapalı otoparkta yangın! 6 araç zarar gördü

    Ümraniye'de bir apartmana ait kapalı otoparkta bulunan otomobilde başlayan yangın, aralarında polis otosunun da yer aldığı 6 araca sıçradı. Yangın sırasında 3 araç kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlarda hasar oluştu.

    Ümraniye'de kapalı otoparkta yangın! 6 araç zarar gördü | Video


    Yangın, saat 03.30 sıralarında Çakmak Mahallesi Selvi Caddesi üzerinde bulunan apartmanın kapalı otoparkında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen nedenle park halindeki otomobilde başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek biri polis otosu olmak üzere 6 araca sıçradı. İ

    hbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araç kullanılamaz hale geldi, 3 araç da ise hasar oluştu. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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