SÜRÜCÜYE ALKOLDEN İŞLEM YAPILDI

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yan yatan hafif ticari araç polis ve diğer sürücülerin yardımıyla düzeltildi. Ardından hafif ticari araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.