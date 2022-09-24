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    Son durak! Korkunç kaza acil tıp teknisyeni Betül Eratik’i hayattan koparttı l Yaşam haberleri

    Durakta otobüs bekleyen acil tıp teknikeri Betül’ün üzerine kamyon devrildi. Genç kızın ölümü, ailesi ve çalışma arkadaşlarını kahretti. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 24 Eylül TAKVİM Gazetesi Yaşam haberleri...

    Son durak

    U. yönetimindeki kum yüklü kamyon, freni boşalınca yokuş aşağı doğru geri gitmeye başladı. Bu esnada şoför Ş.U. araçtan atlarken, kontrolden çıkan kamyon, kaldırıma çarptıktan sonra otobüs durağında bekleyen Haymana Devlet Hastanesi'nde görevli acil tıp teknikeri Betül Eratik'in (23) üzerine devrildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Eratik'in cenazesi, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu acı hepimizi sarstı. Betül'ün ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" dedi.



    AYRILIK KATLİAMİ
    Giresun'da Nuri Çamur, boşanma aşamasındaki eşi Dilek Çamur ile görüşmek için kayınbiraderinin evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada evdeki baldızı Ayşe Kılıç ile kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu araya girmek istedi. Kavgaya dönen olayda Nuri Çamur, tabancayla Dilek Çamur ile Ayşe Kılıç ve Damla Çubukçu'ya peş peşe ateş etti. Ardından da namluyu kendisine doğrultup tetiğe çekti. 3 kadın, hastanede kurtarılamadı. Nuri Çamur'un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.



    İYİLİK 'SMA'NI
    Eskişehir'de yaşayan İsmail-Emine Kiraz çifti, 11 yıl önce SMA'lı bebeklerinin ölümüyle sarsıldı. Muzaffer Emin'in doğumuyla hayata sarıldı. Bir süre sonra Muzaffer'in de SMA'lı olduğu anlaşıldı. Küçük yavrunun Dubai'deki gen tedavisi olması için yardım kampanyası başlatıldı. Ancak bu sırada Emine Kiraz, canına kıydı. Eşinin acısıyla sarsılan İsmail Kiraz, bir de SMA'lı oğlu Muzaffer'in ölümüyle yıkıldı. Acısını içine atıp büyük bir iyiliğe imza attı. Oğlu için toplanan parayı SMA hastası 13 aylık Zeynep'in hesabına aktardı. "Geride 14 yaşındaki bir çocuğum kaldı. Onunla birbirimize sarılıyoruz" ifadesini kullandı.



        SMA'lı Muzaffer Emin, kurtarılamadı. Tedavisi için toplanan para ise aynı hastalıkla mücadele eden Zeynep'in hesabına yatırıldı. (Tolga YANIK)



        ÇAL SİMİDİ
        İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Tarihi Eminönü simidini temsil eden Yeni Camii Meydanı'ndaki simitçi heykelinin 'simitleri' çalındı. Mustafa Burnazoğlu ve Ersin Alyakut tarafından yapılan heykelin 30 bronz simidi tepsiden alındı. Yeni Camii Meydanı'ndaki heykelin yapımında bir ton bronz kullanılmıştı. Eminönü'nü ziyaret edenlerden yoğun ilgi gören simitçi heykelinin tezgahı 3 aydır simitsiz kaldı. Fatih Belediyesi yetkilileri çalınan bronz simit heykellerinin bulunması için çalışma başlattığını belirterek, heykelin tekrar eski haline getirileceğini açıkladı.



        KAMİKAZA!
        Antalya'da Mümine Ersoy'un (21) ölümü, trafik kazası değil cinayet çıktı. İddiaya göre genç kız, 3 yıllık sevgilisi Recep Y'den ayrıldı. Öfkelenen adam, Mümine'yi "Konuşalım" deyip otomobiline aldı. Önce dövdü, sonra da duran arabaya çaptı. Hakkında dava açıldı.



            BİR TALİHLİYE 276 BİN LİRA
            10 bilen bir kişi, 276 bin lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 384'er, 8 bilenler 284'er, 7 bilenler 52'şer, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak

            DERSİMİZ CİNAYET
            Gaziantep'te öğretmen Süleyman Durmuş, eşi Zeliha ile tartıştı. Doğrama tahtası ile saldırdı. Talihsiz kadın kurtarılamadı. Cani, tutuklandı.

            YOK 'DAĞ'A NELER!
            Ahmet Ağrılı, Ağrı Dağı'nın sahibi olduğunu iddia etti. Tapu belgesiyle de bunu destekledi. Satın almak için 14 kilo altın verdiğini söyledi!

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