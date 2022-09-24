Son durak! Korkunç kaza acil tıp teknisyeni Betül Eratik’i hayattan koparttı l Yaşam haberleri





İYİLİK 'SMA'NI

Eskişehir'de yaşayan İsmail-Emine Kiraz çifti, 11 yıl önce SMA'lı bebeklerinin ölümüyle sarsıldı. Muzaffer Emin'in doğumuyla hayata sarıldı. Bir süre sonra Muzaffer'in de SMA'lı olduğu anlaşıldı. Küçük yavrunun Dubai'deki gen tedavisi olması için yardım kampanyası başlatıldı. Ancak bu sırada Emine Kiraz, canına kıydı. Eşinin acısıyla sarsılan İsmail Kiraz, bir de SMA'lı oğlu Muzaffer'in ölümüyle yıkıldı. Acısını içine atıp büyük bir iyiliğe imza attı. Oğlu için toplanan parayı SMA hastası 13 aylık Zeynep'in hesabına aktardı. "Geride 14 yaşındaki bir çocuğum kaldı. Onunla birbirimize sarılıyoruz" ifadesini kullandı.