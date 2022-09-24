Son durak! Korkunç kaza acil tıp teknisyeni Betül Eratik’i hayattan koparttı l Yaşam haberleri

U. yönetimindeki kum yüklü kamyon, freni boşalınca yokuş aşağı doğru geri gitmeye başladı. Bu esnada şoför Ş.U. araçtan atlarken, kontrolden çıkan kamyon, kaldırıma çarptıktan sonra otobüs durağında bekleyen Haymana Devlet Hastanesi'nde görevli acil tıp teknikeri Betül Eratik'in (23) üzerine devrildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Eratik'in cenazesi, çalıştığı hastanenin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu acı hepimizi sarstı. Betül'ün ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
AYRILIK KATLİAMİ
Giresun'da Nuri Çamur, boşanma aşamasındaki eşi Dilek Çamur ile görüşmek için kayınbiraderinin evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Bu sırada evdeki baldızı Ayşe Kılıç ile kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu araya girmek istedi. Kavgaya dönen olayda Nuri Çamur, tabancayla Dilek Çamur ile Ayşe Kılıç ve Damla Çubukçu'ya peş peşe ateş etti. Ardından da namluyu kendisine doğrultup tetiğe çekti. 3 kadın, hastanede kurtarılamadı. Nuri Çamur'un ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
İYİLİK 'SMA'NI
Eskişehir'de yaşayan İsmail-Emine Kiraz çifti, 11 yıl önce SMA'lı bebeklerinin ölümüyle sarsıldı. Muzaffer Emin'in doğumuyla hayata sarıldı. Bir süre sonra Muzaffer'in de SMA'lı olduğu anlaşıldı. Küçük yavrunun Dubai'deki gen tedavisi olması için yardım kampanyası başlatıldı. Ancak bu sırada Emine Kiraz, canına kıydı. Eşinin acısıyla sarsılan İsmail Kiraz, bir de SMA'lı oğlu Muzaffer'in ölümüyle yıkıldı. Acısını içine atıp büyük bir iyiliğe imza attı. Oğlu için toplanan parayı SMA hastası 13 aylık Zeynep'in hesabına aktardı. "Geride 14 yaşındaki bir çocuğum kaldı. Onunla birbirimize sarılıyoruz" ifadesini kullandı.