Seyahatin doğal adresi! Bolu Karadeniz'in eşsiz doğasını gözler önüne seriyor





AKKAYA TRAVERTENLERİ

Bolu'nun 10 kilometre güneybatısında, Mudurnu yolu üzerinde bulunan Akkaya Travertenleri, görülmeye değer bir güzelliğe sahip. Bolu ve Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki tek örnek olan Akkaya Travertenleri, doğal yapısını aynen koruyor.



MUDURNU EVLERİ

Eski Türk evlerini korumak amacıyla Mudurnu, kentsel SİT alanı ilan edildi. Mudurnu Evleri 173'e yakın yapıyla SİT alanı içinde yer alıyor. Eski Türk evlerini, sokaklarını görmek için 'Mudurnu Evleri'ni rotanıza ekleyebilirsiniz.



ZAFER KALESİ

Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alıyor. İlçeye hakim bir tepe üzerinde bulunuyor. 1922 yılında Kaymakam Hurşit Bey tarafından Sakarya Meydan Muharebesi başarısının anısına yaptırılmış. Altıgen bir temele sahip olan kule 3 katlı ve eşsiz bir Bolu manzarası sunuyor.

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