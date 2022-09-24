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    Seyahatin doğal adresi! Bolu Karadeniz'in eşsiz doğasını gözler önüne seriyor

    Karadeniz’in eşsiz doğasını gözler önüne seren Bolu; tarihi evleri, yapıları ve kış turizminin önemli merkezlerinden Kartalkaya ile yerli ve yabancı turistlerin çekim merkezi haline geldi.

    Seyahatin doğal adresi

    Milli park bünyesinde Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olarak 7 göl bulunuyor Zengin bitki örtüsüne sahip. Kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur ve dişbudak ağaçlarının yer aldığı milli parkta 100'ü aşkın kuş türü bulunuyor. 'Kapankaya Manzara Seyir Yeri'ne çıkılarak gölleri ve eşsiz peyzaj güzelliklerini görmek mümkün.



    GÖLCÜK TABİAT PARKI
    Bolu'da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri de burası. Kartpostal gibi görüntüler veren Gölcük Tabiat Parkı, muhteşem göl manzarası ile şehir yaşantısından uzaklaşarak doğada huzur bulmak isteyenlerin sık ziyaret ettiği bir yer.



    ABANT TABİAT PARKI
    Göl yılın her ayında büyüleyici bir güzelliğe sahip. 1988 yılında 'Tabiat Parkı' olarak koruma altına alınan Abant Gölü'nün çevresi flora ve fauna bakımından çok zengin. Çevresi 7 kilometre olan Abant Gölü'nü ziyaret edenler piknik, kamp, sportif olta balıkçılığı, doğa yürüyüşü, bisikletle, faytonla, atla gezinti, Çepni Yaylası'nda yamaç paraşütü gibi aktivitelerde bulunabiliyor.



        KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ
        Kış turizminin önemli merkezleri arasında bulunuyor. Aralık-Nisan ayları arasında kayak tutkunlarını ağırlıyor. Kış sezonunda özellikle hafta sonları turistlerle dolup taşıyor.



        AKŞEMSEDDİN TÜRBESİ
        Bolu'nun Göynük ilçesindeki Gazi Süleyman Paşa Camii'nin avlusunda yer alıyor. Fatih Sultan Mehmet, hocası olan Akşemseddin'in türbesini 1459 tarihinde vefat ettikten sonra inşa ettirmiş.



        AKKAYA TRAVERTENLERİ
        Bolu'nun 10 kilometre güneybatısında, Mudurnu yolu üzerinde bulunan Akkaya Travertenleri, görülmeye değer bir güzelliğe sahip. Bolu ve Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki tek örnek olan Akkaya Travertenleri, doğal yapısını aynen koruyor.

        MUDURNU EVLERİ
        Eski Türk evlerini korumak amacıyla Mudurnu, kentsel SİT alanı ilan edildi. Mudurnu Evleri 173'e yakın yapıyla SİT alanı içinde yer alıyor. Eski Türk evlerini, sokaklarını görmek için 'Mudurnu Evleri'ni rotanıza ekleyebilirsiniz.

        ZAFER KALESİ
        Bolu'nun Göynük ilçesinde yer alıyor. İlçeye hakim bir tepe üzerinde bulunuyor. 1922 yılında Kaymakam Hurşit Bey tarafından Sakarya Meydan Muharebesi başarısının anısına yaptırılmış. Altıgen bir temele sahip olan kule 3 katlı ve eşsiz bir Bolu manzarası sunuyor.

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        Haberler Yaşam Seyahatin doğal adresi! Bolu Karadeniz'in eşsiz doğasını gözler önüne seriyor
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