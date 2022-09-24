Seyahatin doğal adresi! Bolu Karadeniz'in eşsiz doğasını gözler önüne seriyor

Milli park bünyesinde Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl olarak 7 göl bulunuyor Zengin bitki örtüsüne sahip. Kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur ve dişbudak ağaçlarının yer aldığı milli parkta 100'ü aşkın kuş türü bulunuyor. 'Kapankaya Manzara Seyir Yeri'ne çıkılarak gölleri ve eşsiz peyzaj güzelliklerini görmek mümkün.
GÖLCÜK TABİAT PARKI
Bolu'da mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri de burası. Kartpostal gibi görüntüler veren Gölcük Tabiat Parkı, muhteşem göl manzarası ile şehir yaşantısından uzaklaşarak doğada huzur bulmak isteyenlerin sık ziyaret ettiği bir yer.
ABANT TABİAT PARKI
Göl yılın her ayında büyüleyici bir güzelliğe sahip. 1988 yılında 'Tabiat Parkı' olarak koruma altına alınan Abant Gölü'nün çevresi flora ve fauna bakımından çok zengin. Çevresi 7 kilometre olan Abant Gölü'nü ziyaret edenler piknik, kamp, sportif olta balıkçılığı, doğa yürüyüşü, bisikletle, faytonla, atla gezinti, Çepni Yaylası'nda yamaç paraşütü gibi aktivitelerde bulunabiliyor.