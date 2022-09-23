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    Ölüm bile ayıramadı! Motosikletli iki yakın arkadaş aynı çarpıştı ikisi de hayatını kaybetti

    Yakın arkadaş olan iki motosikletli, aynı istikamette seyir halindeyken çarpıştı. Fatih Çakıllı, olay yerinde can verdi. 2 gün sonra ise Ahmet Said Ceyhan yaşam savaşını kaybetti.

    Ölüm bile ayıramadı

    İstanbul Beşiktaş'ta 3 gün önce motosikletle kuzeni Edip Said C. ile birlikte seyir halinde olan sürücü Ahmet Said Ceylan (19), arkadaşı Fatih Çakıllı (21) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Feci kaza sonucu 3 genç, kanlar içinde yere yığıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları farklı hastanelere kaldırdı. Ameliyata alınan Fatih Çakıllı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede 2 gündür tedavi gören Ahmet Said Ceylan'ın ise önceki gün yaşam savaşını kaybettiği belirlendi. Edip Said C.'nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Gençlerin kaybı, yakınlarını yıktı.



    Onlarca motosikletli cenaze aracına eşlik etti.



    Fatih Çakıllı'dan geriye tutkusu olduğu motosikletli fotoğrafları kaldı.

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    Haberler Yaşam Ölüm bile ayıramadı! Motosikletli iki yakın arkadaş aynı çarpıştı ikisi de hayatını kaybetti
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