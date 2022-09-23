Bulgaristan'da tarım ve inşaat işleriyle ilgilenen 52 yaşındaki Yonko Georgiev Nikolov, yaklaşık 10 yıldır hem obezite hem sirozla mücadele ediyordu. Bu süreçte 176 kiloya kadar ulaşan Yonko Georgiev Nikolov'a birçok ülkedeki doktorlar, yaşaması için en kısa sürede karaciğer nakli olması gerektiğini ancak kilosu nedeniyle ameliyatı gerçekleştiremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine araştırmalara başlayan Nikolov, sonunda Prof. Dr. Murat Dayangaç'a buldu. Prof. Dr. Dayangaç, vücuttaki ödemin azaltılması için uygulanan tedaviyle hastanın 2 haftada 30 kilo zayıflamasını sağladı. Bu arada eşi Eli Kirilova Avriomova da karaciğer vericisi olmak üzere değerlendirmeye alındı. Nikolov'a, eşinden alınan 1 kg ağırlığındaki karaciğer nakledildi. Yonko Türkiye'de bugüne kadar nakil yapılan en şişman hasta olarak kayıtlara geçti.