Bulgaristan'da tarım ve inşaat işleriyle ilgilenen 52 yaşındaki Yonko Georgiev Nikolov, yaklaşık 10 yıldır hem obezite hem sirozla mücadele ediyordu. Bu süreçte 176 kiloya kadar ulaşan Yonko Georgiev Nikolov'a birçok ülkedeki doktorlar, yaşaması için en kısa sürede karaciğer nakli olması gerektiğini ancak kilosu nedeniyle ameliyatı gerçekleştiremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine araştırmalara başlayan Nikolov, sonunda Prof. Dr. Murat Dayangaç'a buldu. Prof. Dr. Dayangaç, vücuttaki ödemin azaltılması için uygulanan tedaviyle hastanın 2 haftada 30 kilo zayıflamasını sağladı. Bu arada eşi Eli Kirilova Avriomova da karaciğer vericisi olmak üzere değerlendirmeye alındı. Nikolov'a, eşinden alınan 1 kg ağırlığındaki karaciğer nakledildi. Yonko Türkiye'de bugüne kadar nakil yapılan en şişman hasta olarak kayıtlara geçti.
ÇOCUKLAR DUYMASIN
Shakira ile 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique'nin ayrılığı hem spor hem de magazin dünyasının gündemine bomba gibi düştü. İlişkileri süresince dünyaya gelen iki çocukları bile ünlü çiftin birlikte kalmasına yetmedi. Ayrılıkla ilgili en önemli ayrıntı ise aralarına giren "öteki" kadındı. Yani Pique, Shlakira'yı aldattı. Aldatılmanın zor olduğunu belirten Shakira, "Bu konu hakkında konuşmak zor. Özellikle de hala bununla mücadele ederken. zor. Çocuklarım hala bilmiyor" dedi.
SALA'NIN SON SÖZLERİ
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, Fransa'nın Nantes takımından İngiltere'nin Cardiff City ekibine imza attı. İki gün sonra bindiği uçak Manş Denizi'nde düştü. Kazadan iki hafta sonra uçağın enkazından çıkarılan cesedin Arjantinli futbolcuya ait olduğu tespit edildi. Kazadan yaklaşık 3 yıl sonra BBC, uçağın pilotu David Ibbotson ve futbolcu Emiliano Sala'nın ses kayıtlarına ulaştı. Oyuncunun arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajda, "Dostum, çok korkuyorum. Uçak sanki parçalanıyor. Belki cesedimi dahi bulamayacaklar" dediği öğrenildi.