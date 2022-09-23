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    Birçok ülkede doktor 'Yapamayız' dedi! Türkiye'ye gelen Bulgar Yonka hayata tutundu l Yaşam haberleri

    176 kiloluk Yonko için tek çare karaciğer nakliydi. Birçok ülkede doktorlar “Çok kilolu, ameliyatı yapamayız” dedi. Ölüm korkusu giderek artan Bulgar Yonko, Türkiye’ye geldi 2 haftada 146 kiloya indi. Eşi Eli de onu hayatta tutmak için karaciğerini verdi. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 23 Eylül TAKVİM Gazetesi Yaşam haberleri...

    Ağır roman

    Bulgaristan'da tarım ve inşaat işleriyle ilgilenen 52 yaşındaki Yonko Georgiev Nikolov, yaklaşık 10 yıldır hem obezite hem sirozla mücadele ediyordu. Bu süreçte 176 kiloya kadar ulaşan Yonko Georgiev Nikolov'a birçok ülkedeki doktorlar, yaşaması için en kısa sürede karaciğer nakli olması gerektiğini ancak kilosu nedeniyle ameliyatı gerçekleştiremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine araştırmalara başlayan Nikolov, sonunda Prof. Dr. Murat Dayangaç'a buldu. Prof. Dr. Dayangaç, vücuttaki ödemin azaltılması için uygulanan tedaviyle hastanın 2 haftada 30 kilo zayıflamasını sağladı. Bu arada eşi Eli Kirilova Avriomova da karaciğer vericisi olmak üzere değerlendirmeye alındı. Nikolov'a, eşinden alınan 1 kg ağırlığındaki karaciğer nakledildi. Yonko Türkiye'de bugüne kadar nakil yapılan en şişman hasta olarak kayıtlara geçti.



    ÇOCUKLAR DUYMASIN
    Shakira ile 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique'nin ayrılığı hem spor hem de magazin dünyasının gündemine bomba gibi düştü. İlişkileri süresince dünyaya gelen iki çocukları bile ünlü çiftin birlikte kalmasına yetmedi. Ayrılıkla ilgili en önemli ayrıntı ise aralarına giren "öteki" kadındı. Yani Pique, Shlakira'yı aldattı. Aldatılmanın zor olduğunu belirten Shakira, "Bu konu hakkında konuşmak zor. Özellikle de hala bununla mücadele ederken. zor. Çocuklarım hala bilmiyor" dedi.



    SALA'NIN SON SÖZLERİ
    Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, Fransa'nın Nantes takımından İngiltere'nin Cardiff City ekibine imza attı. İki gün sonra bindiği uçak Manş Denizi'nde düştü. Kazadan iki hafta sonra uçağın enkazından çıkarılan cesedin Arjantinli futbolcuya ait olduğu tespit edildi. Kazadan yaklaşık 3 yıl sonra BBC, uçağın pilotu David Ibbotson ve futbolcu Emiliano Sala'nın ses kayıtlarına ulaştı. Oyuncunun arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajda, "Dostum, çok korkuyorum. Uçak sanki parçalanıyor. Belki cesedimi dahi bulamayacaklar" dediği öğrenildi.



        126 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 126 milyon 860 bin lira devretti. 5 bilenler 25'er bin lira, 4 bilenler 757'şer, 3 bilenler 38'er, 2 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.



        BALKONDA İNFAZ!
        İstanbul Esenler'de 2 çocuk babası Erhan Kaşa (32) ile Metin E, önceki gece tartıştı. Ayrılan E, Kaşa'nın evinin önüne gelip silahla evin balkonuna doğru ateş etti. Ardından kaçtı. Göğsünden yaralanan talihsiz adam, kurtarılamadı. Polis, katili arıyor.



        KARA KALEM!
        Rize'de liseli G.E. (16), 7 ay önce akrabası B.E. (26) tarafından tecavüze uğradı. Genç kız, kendini iple tavana asarak intihara kalkıştı. Aile tarafından son anda kurtarıldı. Psikolojik destek verilmeye başlanan kızın odasından yaşadıklarını kara kalemle çizdiği resimler çıktı. B.E. tutuklandı.



            KUŞ CİNNETİ!
            Aksaray'da Naim D. ve iki arkadaşı, kuş cenneti olarak bilinen Tuz Gölü'nde 47 flamingoyu yakaladı. Gagalarını ve ayaklarını bağladı. Koliye tıktı. Satmak için Mersin'e yolladı. Kuşlardan 26'sı ölürken vicdansızlar sadece para cezası aldı.



            BULANA 18.5 MİLYON LİRA
            Paris Hilton, köpeği Diamond Baby'yi bulmak için seferber oldu. Medyuma koştu. 4 arama uçağı uçurdu. Ödülü duyurdu: 1 milyon dolar (18.5 milyon lira).

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            Haberler Yaşam Birçok ülkede doktor 'Yapamayız' dedi! Türkiye'ye gelen Bulgar Yonka hayata tutundu l Yaşam haberleri
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