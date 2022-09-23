İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali 2 çocuk annesini hayattan kopardı: Bunun hesabını kim verecek?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Konak Tramvayı'nda güvenlik görevlisi olan Hülya Onaylı, tuvalet olmadığı için ihtiyacını gidermek amacıyla yolun karşısına geçmek istedi. O sırada bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti. İki çocuk annesi Onaylı'nın cenazesi toprağa verildi. Genç kadının ikizi Derya Karaca ve ablası Şengül Başkan, cenaze törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Karaca, Soyer'e "Benim kardeşim tuvalete giderken öldü. Geride iki tane yetim bıraktı. Bir tuvalet yapmak bu kadar mı zor? Allah katında bunun hesabını kim verecek? Bu insanlar altlarına bez bağlayarak istasyonlarda görev yapıyorlar" diyerek feryat etti. Şengül Başkan ise "Kardeşim trafik kazasında değil iş cinayetinde öldü. İhmali olanlara dava açacağız" dedi.