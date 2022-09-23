İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2’si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler'in ifadesi ortaya çıktı: "Cinayetleri cin kabilesi reisi Hannas işledi"

"HANNAS DEDİĞİM VARLIK YENGEME, AMCAMIN KIZI VE EŞİNE ATEŞ ETTİ"

İfadesinin devamında şüpheli Güven Güler, " Atilla ya "Keyfim yok, gel biraz takılalım" dedim. Bu sırada olaylarda kullanılan silah benim belimde idi. O Sırada beni mahalleden biri arayıp polislerin evimizin önünde olduğunu söyledi. Ben de korktuğum için amcam Hacı Güler'in evine gidip sığınmak istedim. Amcamın kapısını çaldım. Saat geç olduğu için beni eve almak istemedi. Üst katta oturan Sevim Tepe kapıyı açtı. İçeri davet etti. Bana olayları sordu. Adem Tepe de yanında idi. Daha sonra Güllü Güler yanımıza geldi. Polislerin niye geldiğini sordu. Ben de bilmediğimi söyledim. Daha sonra olayları tam hatırlamıyorum. Ancak "Hannas" dediğim varlık Güllü Güler isimli yengeme, amcamın kızı Sevim Tepe ve Adem Tepe'ye ateş etti. Ben etmedim. Nasıl ve nerelerinden vurulduklarını bilmiyorum. Ardından korkup kaçtım. Atilla bana seslerin ne olduğunu sordu. Ben de "Bilmiyorum, tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Beni yalnız bırakma" dedim. Atilla da itiraz etmeyip benimle geldi" şeklinde ifade verdi.