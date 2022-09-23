İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp, 2’si polis 4 kişiyi yaralayan Güven Güler'in ifadesi ortaya çıktı: "Cinayetleri cin kabilesi reisi Hannas işledi"

Başakşehir ve Küçükçekmece'de işlediği seri cinayet ve yaralama olaylarının ardından iki polisi yaralayan Güven Güler, saklandığı viyadük altında yakalanmıştı.
3 KİŞİYİ ÖLDÜREN 2 POLİSİ DE YARALAYAN GÜVEN GÜLER TUTUKLANDI | VİDEO İZLE
"HANNAS DEDİĞİM BU VARLIK SİLAHI ÇEKTİ"
Bugün şüpheliler Güven Güler, ve olay gecesi kullandığı araçtaki Nevzat A., Uğur U, ve Ferdi T. Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle işlemleri Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yapılan Atilla Ü.'de adliyeye sevk edildi.
Burada Cumhuriyet savcısına verdiği ifade de Güler, "Ergül Maden benim mahalleden samimi arkadaşımdır. Olay gecesi muhabbet etmek için eve çağırmıştım. Normalde de sürekli gelir giderdi. O geldiğinde evde kimse yoktu. Ben normalde uyuşturucu madde kullanırım ama birlikte evde iken kullanmadık. Ben 3-4 ay kadar önce Metin Güler isimli amcam tarafından silahla vurulmuştum. O günden sonra "Hannas" denilen cin kabilesinin reisini görmeye başladım. Bununla alakalı tedavi de görüyorum. Benim Ergül ile aramda herhangi bir husumet yoktur. Olay gecesi de tartışmadık. "Hannas" dediğim bu varlık silahı çekti. Ergül'ü vurdu. Neresinden vurduğunu hatırlamıyorum. Silah Ergül'ün silahıydı. Ardından ben evden çıktım" dedi.
"ÖLEN CELAL'İN OĞLU AYHAN BENİ ÇOK SEVER"
Bir süre sonra arkadaşı Ayhan Meşegülü ziyaret etmek istediğini farklı bir amacının olmadığını söyleyen şüpheli Güler, "Ayhan'ı da yine mahalleden tanırım, arkadaşım olur. Beni çok sever, aramızda bir husumet yoktur. Saat gece 11-12 sıralarında ben Uğur isimli arkadaşımı arayarak Ayhan Meşegül'ün evine götürmesini istedim. O da Nevzat ile birlikte araçla evin önüne geldi. Benim yanımda Ferdi ve Atilla da geldi. Onlara "Gelin Ayhan ağabeyin yanına gideriz, hem de birlikte otururuz" dedim. Ardından beşimiz birlikte Ayhan'ın evinin önüne gittik. Ferdi ve Uğur'a "Ben gidip müsait mi diye bakayım, sonra size haber veririm" dedim. Atilla ile onlara göre daha samimi olduğumdan o da benimle geldi. Kapıyı Ayhan'ın babası Celal açtı. Atilla, Celal'i görünce aşağıya indi. Ayhan ağabeyi sordum. O da evde olmadığını söyledi. O sırada silah sesi duydum. Celal'in düştüğünü görünce kaçtım. Evde başka kimse olup olmadığını bilmiyorum. Ardından diğerlerinin yanına döndüm. Diğerlerinin sesleri duyup duymadığını bilmiyorum. Onlara Ayhan ağabeyin evde olmadığını söyledim" dedi.