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    • Yaşam
    • 23.09.2022 13:52
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    • 23.09.2022 13:52
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    İzmir açıklarında bir göçmen faciasından daha dönüldü! 46 düzensiz göçmen kurtarıldı kayıp olanlar aranıyor

    Türkiye, Ege ve Akdeniz'de düzensiz göçmen facialarına karşı var gücüyle mücadele ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; İzmir Karaburun açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun arızalanması sonucunda gelen yardım çağrısı üzerine 46 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bir düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca kayıp olan bir düzensiz göçmeni arama faaliyetleri de devam ediyor.

    Ege’de düzensiz göçmen faciası önlendi

    İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

    23 Eylül 2022 tarihinde saat 03.01'de, İzmir ili Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talepleri olduğu bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu göçmen botu tespit edilerek botta bulunan 46 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış ve 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.

    Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmen/göçmenlerin bulunması maksadıyla olay mahalline 2 Sahil Güvenlik Botu ile 1 Sahil Güvenlik Helikopteri daha sevk edilmiş ve müteakiben 1 düzensiz göçmene ait cansız bedene daha ulaşılmıştır.

    Hâlihazırda kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.

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    Haberler Yaşam İzmir açıklarında bir göçmen faciasından daha dönüldü! 46 düzensiz göçmen kurtarıldı kayıp olanlar aranıyor
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