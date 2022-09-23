İzmir açıklarında bir göçmen faciasından daha dönüldü! 46 düzensiz göçmen kurtarıldı kayıp olanlar aranıyor

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

23 Eylül 2022 tarihinde saat 03.01'de, İzmir ili Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talepleri olduğu bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiştir.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu göçmen botu tespit edilerek botta bulunan 46 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış ve 1 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.

Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmen/göçmenlerin bulunması maksadıyla olay mahalline 2 Sahil Güvenlik Botu ile 1 Sahil Güvenlik Helikopteri daha sevk edilmiş ve müteakiben 1 düzensiz göçmene ait cansız bedene daha ulaşılmıştır.

Hâlihazırda kayıp olduğu değerlendirilen 1 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir.