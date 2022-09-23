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    • Yaşam
    • 23.09.2022 13:44
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    • 23.09.2022 13:44
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    Giresun'da koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini ve 2 kişiyi öldürdü

    Son dakika haberine göre Giresun'da eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir kişi eşini, baldızını ve kayınbiraderinin eşini vurduktan sonra intihara kalkıştı. 3 kişinin öldüğü olayda, dehşet saçan koca Nuri Çamur ağır yaralandı.

    Önce eşini sonra 2 kişiyi vurdu! Ardından...

    Giresun'un Espiye ilçesinde, bir kişi, eşi, baldızı ve kayınbiraderinin eşini vurarak öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Alınan bilgilere göre, Giresun'un Espiye ilçesi Merkez Mahallesi Dörtyol mevkiinde Nuri Çamur isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Dilek Çamur, baldızı Ayşe Kılıç ve kayınbiraderinin eşi Damla Çubukçu'yu vurduktan sonra intihara teşebbüs etti.

    Dilek Çamur, Ayşe Kılıç ve Damla Çubukçu hayatını kaybetti. Nuri Çamur ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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    Haberler Yaşam Giresun'da koca dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşini ve 2 kişiyi öldürdü
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