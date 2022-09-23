Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı Yuva köyü için özel heyet oluşturulacak

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda kanlı ishal ve mide bulantısı şikayetiyle başlayan zehirlenme olaylarında 1 kişi öldü, 148 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen vatandaşlardan 143'ü taburcu edilirken, 5 kişinin tedavisi devam ediyor. Yaşanan olayın ardından Bolu Valiliği ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Köyün şebeke suyundan alınan numunelerin yanı sıra, köy çevresindeki fabrikalara malzeme taşıyan kamyonların bölgede bulunan bir tesiste yıkandığı sırada kimyasal atıkların toprak altındaki kırık su borularına sızdığı iddiası üzerine soruşturma derinleştirildi. Yıkama işleminin yapıldığı bölgede yapılan kazı çalışmasının ardından borulardan su numunesi alınarak, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
ÖZEL HEYET OLUŞTURULACAK
Öte yandan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yuva köyünde kullanım suları ve su kaynağı başta olmak üzere köyün çeşitli alanlarında daha detaylı inceleme yapılması için mikrobiyoloji ve halk sağlığı uzmanları ile mühendislerden oluşan bir heyet kurulacak.