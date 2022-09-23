Bolu'da zehirlenmelerin yaşandığı Yuva köyü için özel heyet oluşturulacak

ÖZEL HEYET OLUŞTURULACAK

Öte yandan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yuva köyünde kullanım suları ve su kaynağı başta olmak üzere köyün çeşitli alanlarında daha detaylı inceleme yapılması için mikrobiyoloji ve halk sağlığı uzmanları ile mühendislerden oluşan bir heyet kurulacak.