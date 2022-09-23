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    • Yaşam
    • 23.09.2022 18:32
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    • 23.09.2022 18:34
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    Bakan Koca'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanıyla ilgili paylaşım: Bu acı hepimizi sarstı

    Ankara'nın Haymana ilçesinde kaldırımda yürürken kontrolden çıkarak devrilen kamyonun altında kalan, 22 yaşındaki acil tıp teknikeri Betül Eratik hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanstaki Eratik'in çalışma arkadaşları fenalık geçirdi. Eratik'in vefat haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu acı hepimizi sarstı" ifadeleriyle başsağlığı dileğinde bulundu.

    Bakan Koca’dan başsağlığı: Bu acı hepimizi sarstı

    Ankara'nın Haymana ilçesinde kaldırımda yürürken kontrolden çıkarak devrilen kamyonun altında kalan genç kız hayatını kaybetti.

    KALDIRIMDA YÜRÜYORDU
    Haymana Devlet Hastanesinde çalışan ve sabah mesaisinden çıkan 22 yaşındaki Betül Eratik, Ankara Caddesi üzerinde kaldırımda yürürken geri geri gelen ve kontrolden çıkarak devrilen 06 PGY 52 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde can verdi.

    FENALIK GEÇİRDİLER
    Haymana Devlet Hastanesi Acil Servis çalışanları, olay yerine gelince ölen kişinin mesai arkadaşları olduğunu gördü.

    Eratik'in çalışma arkadaşları fenalık geçirdi.

        Görgü tanıkları, genç kızı uyarmaya çalıştıklarını ancak kulağında kulaklık olduğu için uyarıları duymadığını iddia ettiler.

        BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI
        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara İl Ambulans Servisi Başhekimliği Haymana Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görev yapan ve freni patlayan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Betül Eratik'in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.

        Koca paylaşımında şunları söyledi:
        Ankara İl Ambulans Servisi Başhekimliği Haymana Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görevli Acil Tıp Teknikeri arkadaşımız Betül Eratik, freni patlayan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Bu acı hepimizi sarstı. Betül'ün ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.

        Bakan Koca'nın paylaşımının ardından Eratik'in çalışma arkadaşları ve sağlıkçılar da başsağlığı ve taziye dileklerinde bulundular.

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