Bakan Koca'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanıyla ilgili paylaşım: Bu acı hepimizi sarstı

Görgü tanıkları, genç kızı uyarmaya çalıştıklarını ancak kulağında kulaklık olduğu için uyarıları duymadığını iddia ettiler.

BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara İl Ambulans Servisi Başhekimliği Haymana Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda görev yapan ve freni patlayan bir kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Betül Eratik'in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diledi.