Bakan Koca'dan hayatını kaybeden sağlık çalışanıyla ilgili paylaşım: Bu acı hepimizi sarstı

Ankara'nın Haymana ilçesinde kaldırımda yürürken kontrolden çıkarak devrilen kamyonun altında kalan genç kız hayatını kaybetti.
KALDIRIMDA YÜRÜYORDU
Haymana Devlet Hastanesinde çalışan ve sabah mesaisinden çıkan 22 yaşındaki Betül Eratik, Ankara Caddesi üzerinde kaldırımda yürürken geri geri gelen ve kontrolden çıkarak devrilen 06 PGY 52 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde can verdi.
FENALIK GEÇİRDİLER
Haymana Devlet Hastanesi Acil Servis çalışanları, olay yerine gelince ölen kişinin mesai arkadaşları olduğunu gördü.
Eratik'in çalışma arkadaşları fenalık geçirdi.