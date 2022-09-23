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    • Yaşam
    • 23.09.2022 17:47
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    • 23.09.2022 17:47
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    Bu çağda bu kafa: Stajyer öğrenciyi başörtülü diye kabul etmediler

    İstanbul'da üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı gerekçesiyle yetkililer hakkında şikayetçi oldu. Akbulut’un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından okul hakkında soruşturma başlatıldı.

    Stajyer öğrenciyi başörtülü diye kabul etmediler

    Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde okurken staj için gittiği okula başörtüsü nedeniyle alınmayan Nezaket Akbulut'un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından okul hakkında soruşturma başlatıldı.

    ÇİRKİN TALEP: BAŞÖRTÜNÜ ÇIKAR
    Bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 3. sınıfta okuyan Nezaket Akbulut, staj yapmak için Kağıthane'deki bir koleje gitmişti.

    Akbulut'un gittiği okulda, okulun müdür yardımcısı Ö.Ö.'nün okullarının kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu, başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmadığını ve bulunmayacağını ve staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasını, aksi halde stajyer olarak alınmayacağını söylediği iddia edilmişti. Nezaket Akbulut olaya ilişkin Ö.Ö. ve kolej hakkında şikayetçi olmuştu.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Akbulut'un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde konu tüm yönleri ile araştırılmaya başlandı.

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    Haberler Yaşam Bu çağda bu kafa: Stajyer öğrenciyi başörtülü diye kabul etmediler
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