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    Kastamonu’dan Marmaris’teki yangını söndürmek için havalanan helikopter Denizli'de düştü

    Kastamonu’dan Marmaris’teki yangını söndürmek için havalanan helikopter Denizli’de düştü. 2 Rus öldü, 3 Rus ve 2 Türk yaralı kurtuldu. İşte sizler için derlediğimiz 22 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Helikopter faciası

    Muğla Marmaris'te dün orman yangını çıktı. Alevlere müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli Çardak yakınlarında kaza kırıma uğradı. Rus yapımı yangın gözetleme helikopterinde bulunan Rus mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2. pilot Egor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise hastanelere sevk edildi.



    ABDÜLLATİF ABİMİZİ UĞURLADIK
    İstanbul Tıp Fakültesi'nde KOAH nedeniyle hayatını kaybeden Haber Müdürümüz Abdüllatif Öztürk (63), dün son yolculuğuna uğurlandı. Öztürk için öğle namazına müteakip Büyükçekmece Aybars Ak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kardeşi Müslim Öztürk, kuzeni Nida Öztürk, eski eşi Nalan Akbaş, çocukları Mehmet Kaan, Meliha Pervin Öztürk ve Turkuvaz Medya'dan arkadaşları Öztürk'ü yalnız bırakmadı. Genel Yayın Yönetmenimiz Ergün Diler ve çalışma arkadaşları, usta gazeteciyi gözyaşlarıyla uğurladı. Öztürk, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Çağrı OĞUZ



    KAÇIYO'RUS'
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini bildirdi. Ardından "Kısmi askeri seferberlik" ilan etti. Gönüllülere Donbas'ta savaşabilmeleri için imkan sağlanacağını da belirtti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını söyledi. Ülkede yaşanan panik nedeniyle yurtdışı biletleri tükendi. Türkiye'ye olan uçuşların tamamının dolduğu öğrenildi. Moskova-Antalya bilet fiyatı ise 51 bin liraya kadar yükseldi.



        9 DOĞURDU!
        Tokatlı Mustafa Işık (32), 3 yıl önce ehliyet kursuna yazıldı. Teorik sınavı başarıyla tamamladı. Ancak ehliyetin son adımı olan direksiyon sınavında takıldı! Sekiz kez denedi, hiçbirinde başarılı olamadı! Dün, dokuzuncu kez şoför koltuğuna oturdu ve sınavı sorunsuz tamamladı. Üç yıldır ehliyet almak için mücadele ettiğini söyleyen Işık, "Benim için yorucu, meşakkatli stresli bir serüven oldu. Geçen hesapladığımda 8-10 bin liraya bir maliyeti olduğunu gördüm. Ehliyetim elime geçtiğinde o zaman inanacağım" ifadesini kullandı.



        GÖZ GÖRE GÖRE
        İzmir'de Egemen Öz (25), 3 yıl önce arkadaşlarıyla eğlence mekanına gitti. Çıkan kavgayı ayırmak istedi! Yüzüne vurulan bira şişesi nedeniyle sol gözünü kaybetti! Ancak hala iddianame düzenlenmedi. Sorumluların en ağır cezayı almasını isteyen Öz, "Çok mağdur oldum. Sesimin duyulmasını istiyorum" dedi.



        ACİL SERVİS
        Türkiye'de kadına şiddetin sonu gelmedi. Ancak bu kez mağdur erkekti! Bilecik'te hemşire Onur İ., 2020'de Sümeyye İ. ile evlendi. Ancak çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar verdi. Dava sürerken genç adam dün durakta eşi Sümeyye İ. ve kayınvalidesi Sultan D. ile karşı karşıya geldi. Bir anda anne kızın saldırısıyla şok geçirdi! Hastaneye giden Onur İ.'ye darp raporu verildi. Eşi ile kayınvalidesinden şikayetçi olduğunu söyleyen genç sağlıkçı, "30 günlük uzaklaştırma kararı aldırdım. Kayınvalidem sopayla saldırdı. Eşim yumruk attı. Kayınvalidem 'sapık bu sapık' diye bağırdı. Kadına şiddete karşı olduğum için karşılık vermedim sadece kendimi korumaya çalıştım. Bir an önce boşanmak istiyorum" diyerek tepki gösterdi.



            'KIB'RUS
            Rusya-Ukrayna savaşı başladı. 40 ülke Ruslar'a hava sahasını kapattı. Moskova yönetimi ise KKTC'yi yeni adres yaptı. Direk ticari uçuş başlatacağı açıklandı. İlk uçağın 15 Kasım'da Ercan Havalimanı'na ineceği vurgulandı. Böylece KKTC'nin uluslararası arenada resmi olarak tanınmasının yolunun açılacağı belirtiliyor...



            141 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 141 milyon lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 142'şer bin lira, 4 bilenler 2 bin 144'er lira, 3 bilenler 147'şer lira, 2 bilenler ise 14'er lira alacak.



            1.3 MİLYON DEVRETTİ
            5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 377 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 798'er, 4+1 bilenler 573'er, 4 bilenler 42'şer, 3+1 bilenler 24'er, 3 bilenler 7'şer, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira alacak.

            SEÇ BAKALIM
            Nijerya'da, devlet başkanlığı seçimleri için 10 binden fazla aday başvuruda bulundu. 381'i kadın, 11'i de engelli olan adayların çoğu kabul oldu.

            20 LİRAYA 20 YIL CEZA
            Adana'da 2 çocuğun 20 lirasını gasp eden gence, 20 yıl ceza verildi. Yargıtay'dan da onay geldi: Paranın azlığı, suçu azaltmaz!

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