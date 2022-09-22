Kastamonu’dan Marmaris’teki yangını söndürmek için havalanan helikopter Denizli'de düştü

Muğla Marmaris'te dün orman yangını çıktı. Alevlere müdahale etmek üzere görevlendirilen Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, saat 16.10 sıralarında Denizli Çardak yakınlarında kaza kırıma uğradı. Rus yapımı yangın gözetleme helikopterinde bulunan Rus mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2. pilot Egor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem ise hastanelere sevk edildi.
ABDÜLLATİF ABİMİZİ UĞURLADIK
İstanbul Tıp Fakültesi'nde KOAH nedeniyle hayatını kaybeden Haber Müdürümüz Abdüllatif Öztürk (63), dün son yolculuğuna uğurlandı. Öztürk için öğle namazına müteakip Büyükçekmece Aybars Ak Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Kardeşi Müslim Öztürk, kuzeni Nida Öztürk, eski eşi Nalan Akbaş, çocukları Mehmet Kaan, Meliha Pervin Öztürk ve Turkuvaz Medya'dan arkadaşları Öztürk'ü yalnız bırakmadı. Genel Yayın Yönetmenimiz Ergün Diler ve çalışma arkadaşları, usta gazeteciyi gözyaşlarıyla uğurladı. Öztürk, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Çağrı OĞUZ
KAÇIYO'RUS'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini bildirdi. Ardından "Kısmi askeri seferberlik" ilan etti. Gönüllülere Donbas'ta savaşabilmeleri için imkan sağlanacağını da belirtti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını söyledi. Ülkede yaşanan panik nedeniyle yurtdışı biletleri tükendi. Türkiye'ye olan uçuşların tamamının dolduğu öğrenildi. Moskova-Antalya bilet fiyatı ise 51 bin liraya kadar yükseldi.