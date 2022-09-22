Kastamonu’dan Marmaris’teki yangını söndürmek için havalanan helikopter Denizli'de düştü





9 DOĞURDU!

Tokatlı Mustafa Işık (32), 3 yıl önce ehliyet kursuna yazıldı. Teorik sınavı başarıyla tamamladı. Ancak ehliyetin son adımı olan direksiyon sınavında takıldı! Sekiz kez denedi, hiçbirinde başarılı olamadı! Dün, dokuzuncu kez şoför koltuğuna oturdu ve sınavı sorunsuz tamamladı. Üç yıldır ehliyet almak için mücadele ettiğini söyleyen Işık, "Benim için yorucu, meşakkatli stresli bir serüven oldu. Geçen hesapladığımda 8-10 bin liraya bir maliyeti olduğunu gördüm. Ehliyetim elime geçtiğinde o zaman inanacağım" ifadesini kullandı.