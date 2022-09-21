Eşi ve üvey kızını bıçaklayarak öldüren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet

Kayseri'de eşi ile 2 yaşındaki üvey kızını bıçakla öldürüp intihar girişiminde bulunan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Geçen yıl 11 Aralık günü saat 15.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede; Hörmet Doğan, küçük kızı Yasemin Nur Soyak'ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı. Bu sırada Doğan'ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi.

EŞİNİ VE ÜVEY KIZINI BIÇAKLADI

Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla boğazlarından bıçakladı. Bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kaya Doğan, tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.