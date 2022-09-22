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    • Yaşam
    • 22.09.2022 08:35
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    • 22.09.2022 08:35
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    Muğla'da turizmci çifte uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi

    Son dakika haberine göre Muğla'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Avustralya uyruklu turizmci kadın ve Türk eşi gözaltına alındı. Operasyonda 46 kilo kubar esrar, 16 kök Hint keneviri ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

    Turizmci çifte uyuşturucu operasyonu

    Muğla'nın Milas ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 46 kilo kubar esrar ele geçirildi. Avustralya uyruklu turizmci kadın ve Türk eşi gözaltına alındı.

    Milas Narkotik Suçlarla Mücadele ile Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirlikleri ekipleri, Milas ilçesinde 2 kişinin piyasaya uyuşturucu süreceği istihbaratına ulaştı. Çiftlik mahallesinde düzenlenen operasyonda, 46 kilo kubar esrar, 16 kök Hint keneviri ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Bodrum'da turizmci olduğu öğrenilen Avustralya uyruklu J.L.M.K., (56) ile Türk eşi İ.A.K., (59) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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    Haberler Yaşam Muğla'da turizmci çifte uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi
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