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    • Yaşam
    • 22.09.2022 14:01
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    • 22.09.2022 14:01
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    Antalya'da ambulans ile kamyonet çarpıştı! Yaralılar var

    Son dakika haberleri... Antalya'nın Alanya ilçesinde, hasta taşınan ambulans ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2'si sağlık çalışanı 8 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Feci kaza!

    Antalya'nın Alanya ilçesinde, hasta taşınan ambulans ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 2'si sağlık çalışanı 8 kişi yaralandı.

    Kaza, saat 09.00 sıralarında, Kargıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Ersin Uysal'ın kullandığı ve hasta taşınan 07 APM 874 plakalı, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans ile Mustafa Toprak yönetimindeki kamyonet kavşakta çarpıştı.

    Ambulans devrilirken, kamyonet de yol kenarına devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa Toprak ile araçta bulunan Mehmet Karakoç (21), Abdullah Karakoç (25), Medeni Vatansever (27) ile ambulans şoförü Ersin Uysal, acil tıp teknisyenleri Filiz Güngör (27), Mustafa Güney (27) ve ambulanstaki hasta yaralandı.

    Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla ilçe merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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