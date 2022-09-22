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    • Yaşam
    • 22.09.2022 17:26
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    • 22.09.2022 17:27
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    Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam son yolculuğuna uğurlandı

    Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam, memleketi Çorum’da toprağa verildi. Taziyeleri kabul eden ve ayakta durmakta güçlük çeken şehidin acılı ailesi, Türk bayraklı tabuta sarılarak, gözyaşı döktü.

    Şehide veda

    Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam (27), memleketi Çorum'da toprağa verildi.

    Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam için memleketi Çorum'da Buharaevler Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından cenaze töreni düzenlendi.

    Çorum Akşemseddin Camisi'nde düzenlenen törene, şehidin babası Bedri ile annesi Aysel Karaçam, Vali Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Merzifon 5'inci Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş, Kırıkkale Mühimmat Depo Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

    Cenazede taziyeleri kabul eden ve ayakta durmakta güçlük çeken şehidin acılı ailesi, Türk bayraklı tabuta sarılarak, gözyaşı döktü.

    Muhammed Karaçam'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından, Çorum Şehitliği'nde toprağa verildi.

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